Sky: перестановки в правительстве России призваны повысить эффективность её ВПК

Решение Владимира Путина уволить министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева имеет явную практическую цель, считает московский корреспондент Sky News Айвор Беннет. По его словам, таким образом Кремль стремится обеспечить максимально эффективную работу военно-промышленного комплекса.

Решение Владимира Путина отправить в отставку двух ключевых правительственных чиновников — министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева — может вызвать недоумение, особенно на фоне успехов российской армии на фронте. Но за этими перестановками прослеживается очевидная логика, считает московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

По его мнению, этот шаг Кремля должен показать усиление контроля над оборонными тратами. В частности, он призван развеять «существующее представление» о том, что Минобороны РФ при прошлом руководстве было «недостаточно бережливым».

Преемник Шойгу Андрей Белоусов — экономист, что позволяет предположить, что у перестановок есть и практическая цель. «Это говорит о том, что Россия прямо сейчас хочет обеспечить максимально эффективную работу военно-промышленного комплекса», — считает британский журналист.

По его словам, экономика страны сейчас «ориентируется» на армию и продолжающийся украинский конфликт. «Путин явно хочет быть уверенным, что Россия сможет продолжать вести войну столько, сколько ему угодно», — рассуждает Беннет.