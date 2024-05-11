Скотт Риттер: Байден умственно слаб, а Трамп сеет хаос — у США «будут проблемы» независимо от исхода выборов

Сегодня в США наблюдается серьёзный политический кризис, и ноябрьские выборы президента вряд ли его разрешат, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. С одной стороны — Джо Байден, который, очевидно, «ограниченно дееспособен» и не в состоянии управлять страной, с другой — Дональд Трамп, который предлагает «интересные», но совершенно дестабилизирующие для США решения.

Мы живём в мире, который сейчас переживает переходный период. И США упорно борются против этого перехода, потому что он означает конец американской исключительности, конец международного порядка, основанного на правилах. Взгляните на документы по национальной стратегии США, особенно при администрации Байдена: в них говорится, что основой американской внешней политики, политики национальной безопасности является международный порядок, основанный на правилах. А мы наблюдаем его конец. И администрация Байдена начинает понимать эту реальность.

Сегодня Америка находится в состоянии кризиса, политического кризиса. Ни один из вариантов не является хорошим: у Америки будут проблемы независимо от того, кто победит на выборах.

Администрация Байдена полностью недееспособна. О нашем президенте даже в его лучшие дни никто не может точно сказать, что он абсолютно контролирует ситуацию. Он ограниченно дееспособен — а вы вряд ли хотите, чтобы у вашего президента, особенно во время таких сложных преобразований, были сниженные умственные и физические способности.

Быть президентом — это физически тяжёлая работа. Нам нужен президент, который может проснуться утром, готовый к действию, и работать весь день, а не президент, который спит допоздна, которого нужно поднимать и обнимать, может быть, давать какие-то добавки, которые позволяют ему функционировать более эффективно. А после этого он вымотан, потому что эти добавки заставляют обмен веществ работать быстрее, и это истощает организм ещё больше. И в результате приходится рано ложиться спать.

В общем, у нас есть президент, который не может выполнять свои обязанности. Тогда напрашивается вопрос: кто же его заменит? У нас ещё есть вице-президент Камала Харрис, которая вообще никому не нравится… Так кто же управляет правительством? Если честно, на этот вопрос мы ответить не можем. Мы не знаем, кто управляет правительством. Предполагается, что у нас демократия, — а мы даже не знаем, кто там на самом деле дёргает за ниточки.

Если это советник по национальной безопасности, поймите, что этот человек не был избран, и его кандидатура не была утверждена сенатом США. По сути, это неизбранный человек, которого определил лично президент. Это не демократия.

Но тут у нас появляется его потенциальный сменщик — Дональд Трамп, чьей главной стратегией является хаос. С одной стороны, я иногда думаю, мол, ого, неужели он действительно придёт и очистит вашингтонский истеблишмент так, как он об этом говорит? Но каковы будут последствия?

Потому что я считаю, что та система, которую мы имеем сегодня, принципиально неисправна. Так что чистка и замены могут быть интересным решением, но это решение дестабилизирующее — в то время, когда больше всего Америке нужна стабильность.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.