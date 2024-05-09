Экономические проблемы и международные кризисы — The Hill о факторах, которые могут перевернуть ход выборов в США

Несмотря на то, что до сих пор предвыборная гонка идёт именно так, как и ожидалось, до ноября её ещё способны перевернуть сразу несколько весьма вероятных факторов, пишет The Hill. Издание называет пять серьёзных факторов: здоровье Джо Байдена и Дональда Трампа, распространение международных конфликтов, проблемы в экономике, успехи независимых кандидатов и юридически проблемы Трампа.

До сих пор предвыборная гонка в США в основном проходила так, как ожидалась: действующий президент Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп легко набрали голоса делегатов для выдвижения. Однако, как отмечает The Hill, уже назревают несколько проблем, — от глобальных кризисов, представляющих трудности для администрации Байдена, до юридических проблем Трампа, — которые могут перевернуть ход гонки.

Первым фактором, способным встряхнуть гонку издание называет возможные проблемы со здоровьем, которые вынудили бы Байдена и Трампа выйти из неё. The Hill напоминает, что Байдену сейчас 81 год, а его оппоненту Трампу 78 лет, и они являются самыми возрастными кандидатами в президенты в истории США.

Хотя слухи о том, что Республиканская и Демократическая партии могут отдать предпочтение другим кандидатам, в основном утихли, любое событие со здоровьем Байдена или Трампа может повлиять на поддержку избирателей. Ни у одного из них до сих пор не было официально диагностированного серьёзного заболевания, но у обоих по-прежнему существует вероятность серьёзных медицинских осложнений, с которыми в прошлом сталкивались даже более молодые президенты.

Вторым фактором называется возможность начала более масштабного международного конфликта. Распространение конфликтов в секторе Газа и на Украине на другие страны могут повлиять на ход гонки, прежде всего отразившись на избирательной кампании Байдена. И несмотря на то, что американские войска непосредственно не участвуют ни в одном из конфликтов, политическое воздействие «налицо», отмечает The Hill. Так, война Израиля и ХАМАС уже обострила напряжённость внутри его собственной коалиции и привела к масштабным протестам по всем Соединённым Штатам.

Ещё одним фактором, который прежде всего отразится на действующем президенте, издание называет возможность спада или рецензии в экономике. В таком случае Байдену будет сложно убедить американцев, которые и без того настроены пессимистично, в правильности своей экономической стратегии. И влияние может быть колоссальным, опросы общественного мнения показывают, что в этом году именно эта тема больше всего волнует избирателей.

Добавить ещё один элемент непредсказуемости может увеличение поддержки независимых кандидатов или кандидатов от третьих партий, хотя The Hill довольно низко оценивает шансы Корнела Уэста, Джилл Стайн и Роберта Кеннеди-младшего.

И, наконец, повлиять на перспективы Трамп может как его осуждение, так и оправдание по делу о предполагаемых выплатах за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Этот судебный процесс, возможно, является единственным из четырёх дел, рассматриваемых в отношении бывшего президента, вердикт по которому будет до дня выборов.

Если Трампа признают невиновным, это докажет, что обвинения были политически мотивированными, как он и утверждал. Признание Трампа виновным станет беспрецедентным случаем. Но его последствия пока неясны, считает The Hill. Некоторые опросы показывают, что обвинительный приговор заставит избирателей пересмотреть поддержку Трампа, другие утверждают, что это не нанесёт существенный ущерб.