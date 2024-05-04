Politico: Украина отойдёт на второй план предвыборной повестки Байдена

После подписания Джо Байденом закона о новом пакете военной помощи Украине администрация президента США до выборов в ноябре этого года решила отодвинуть эту тему на второй план, передаёт Politico со ссылкой на источники. Приоритет в выступлениях Байдена теперь будет отдан экономическим вопросам.
Президент США Джо Байден и сотрудники его администрации намерены уделять Украине меньше времени в своих выступлениях за полгода до президентских выборов в ноябре и ориентироваться в первую очередь на экономические проблемы Соединённых Штатов, сообщает Politico.
По словам источников издания, это решение было принято после того, как 24 апреля Байден подписал одобренный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, в том числе Киеву. «Теперь, когда дополнительные ассигнования были приняты конгрессом, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным», — отметил один из источников.
На этом фоне эксперты предупреждает, что оттеснение темы конфликта на второй план и неспособность сосредоточить внимание американцев на важности поддержки Украины чревато реальными рисками для иностранных государств.
Это может ещё больше подорвать поддержку военных усилий Киева среди американцев и осложнить процесс согласования любого дополнительного финансирования. Кроме того, это может свести на нет основную составляющую наследия Байдена в качестве президента: «сохранение традиционной роли Америки в качестве центральной опоры глобального демократического порядка».
Впрочем, в самой администрации американского президента считают, что избрание Байдена на второй срок является чуть ли не единственной основой для продолжения поддержки Украины со стороны США и НАТО.
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