CNN: большинство американцев считают первый срок Трампа успешным, а правление Байдена — провальным

Трамп продолжает опережать Байдена в президентской гонке, сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса. При этом большинство американских респондентов называли первый срок бывшего главы Белого дома успешным, а правление Байдена — провальным.

Несмотря на уголовный процесс в отношении экс-президента США Дональда Трампа, последний продолжает опережать в предвыборной гонке нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на опрос, проведённый компанией SSRS по заказу телеканала.



Согласно этому опросу, о поддержке Трампа заявили 49% респондентов, а поддержке Байдена — 43%.



При этом мнения опрошенных о первом президентском сроке каждого из кандидатов на пост главы Белого дома теперь, похоже, работают в пользу Трампа, указывает издание.



Оглядываясь назад, большинство американцев — 55% — назвали президентский срок Трампа успешным, при этом подавляющее большинство из них — 61% — считают президентское правление Байдена провальным.



Как отмечается в статье, негативные взгляды жителей США на работу Байдена сохранялись на протяжении большей части его президентского срока. И в новом опросе 60% респондентов заявили, что не одобряют то, как нынешний американский лидер справляется со своей работой. Схожая картина наблюдалась и в опросе CNN, проведённом более года назад.