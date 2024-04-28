CNN: большинство американцев считают первый срок Трампа успешным, а правление Байдена — провальным

23:32
Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче плей-офф подряд
«Колорадо Эвеланш» обыгрывает «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:29
В двух областях Украины прозвучали взрывы
В Харьковской и Сумской областях Украины прозвучали взрывы.
23:28
«Балтика» обыграла ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
«Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:23
Три человека погибли из-за торнадо в американском штате Оклахома
По меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.
23:18
В Тбилиси на акции против закона об иноагентах появился спецназ
Спецназ появился в Тбилиси, где проходит акция против закона об иноагентах.
23:11
ОНТ: украинские спецслужбы вербуют белорусских студентов
Белорусский телеканал ОНТ информирует о факте вербовки спецслужбами Украины группы белорусских студентов, которые готовились «взорвать Беларусь».
23:09
Тюкавин: у «Динамо» большие шансы на чемпионство РПЛ
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил шансы команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
23:04
WP: полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США
Американские полицейские за прошедшие десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.
22:55
Глейхенгауз исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, был исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
22:52
В Раде призвали Киев бояться предупреждения Путина о «санитарной зоне»
Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» призвал киевские власти серьёзно опасаться предупреждения президента России Владимира Путина о «санитарной зоне».
22:48
Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.
22:40
Вице-президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет
Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
22:35
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
В Тбилиси у здания парламента начались столкновения протестующих против закона об иноагентах с сотрудниками полиции.
22:31
В Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один погранпункт с Россией
Погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам, заявил министр финансов Эстонии Март Вырклаэв.
22:31
Личка: за Тюкавиным следят и «Зенит», и европейские клубы
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающего команды Константина Тюкавина после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
22:23
ЦПВС: самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство САР
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
22:15
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/24
«Пари Сен‑Жермен» одержал победу во французской Лиге 1 сезона-2023/24 за три тура до её окончания.
22:09
Депутата Дюльгера удерживали почти час в аэропорту по прибытии из Турции
Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера удерживали почти час в аэропорту Кишинёва по прибытии из Турции в Молдавию.
22:07
Семак: сложно мотивировать команду, когда ты всё время выигрываешь
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо».
22:07
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону.
21:56
«Общественное»: в Сумах произошли взрывы
В Сумах прозвучали взрывы.
21:51
Минеев победил Глухова на турнире в Ульяновске
Россиянин Владимир Минеев одержал победу над латвийцем Константином Глуховым на турнире ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights.
21:47
Зеленский: Украина ведёт переговоры с США о поддержке на десять лет вперёд
Владимир Зеленский заявил, что представители Киева и Вашингтона ведут переговоры об объёмах военной и финансовой поддержки Украины на следующие десять лет.
21:46
В Мексике 14 человек погибли и 31 пострадал при опрокидывании автобуса
На трассе в мексиканском штате Мехико 14 человек погибли и 31 пострадал в результате аварии, в ходе которой опрокинулся автобус.
21:39
«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ
«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:31
В Киеве произошёл взрыв
Взрыв прозвучал в Киеве.
21:30
«Военная хроника» сообщила о летящих в Киевскую область БПЛА
«Военная хроника» сообщила о летящих в Киевскую область беспилотниках «Герань-2».
21:25
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области.
21:23
«Зенит» не смог забить во втором матче РПЛ подряд
«Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата, «Зениту», в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:19
В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах устроили марш
Участники акции протеста в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах устроили марш от площади Первой республики до здания парламента.
21:12
RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС
Около 2 тыс. человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны неподалёку от АЗС.
21:10
Гол Тюкавина принёс победу «Динамо» над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:07
Паслер: электроснабжение восстановлено более чем у 60 тысяч оренбуржцев
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что всего к настоящему моменту электроснабжение восстановлено у 62 161 оренбуржца.
21:06
Тюкавин забил 13-й гол в чемпионате России
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отметился голом в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
21:01
Байрактар: сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса
Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что сделки по поставке газа с Россией помогли Анкаре избежать энергетического кризиса.
20:58
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Американская компания SpaceX заявила, что грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС).
20:53
Бернарду Силва считает «Реал» странной командой
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказал своё мнение о мадридском «Реале».
20:45
Турция призвала усилить международное давление на Израиль
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече контактной группы по сектору Газа в Эр-Рияде призвал усилить международное давление на Израиль.
20:38
Певец SHAMAN заявил, что у российских фигуристов нет конкурентов
Певец SHAMAN высказался о российском фигурном катании после своего выступления в финале «Битвы школ» — Кубка Московского спорта.
20:37
МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров
Израиль и движение ХАМАС виноваты в срыве переговоров между ними, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
20:31
Defense TV: Россия создаст новое оружие благодаря захваченной технике НАТО
Издание Defense TV подготовило видео, в котором выступило с утверждением, что Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины.
20:24
Слишкович: у игроков «Спартака» были проблемы в психологии, их нужно было расслабить
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о работе с игроками команды.
20:24
Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что не ожидает скорого окончания украинского конфликта.
20:12
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько машин
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 8-го километра МКАД в Москве.
20:06
«Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ
«Спартак» продлил серию без поражений от московских команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:03
В центре Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги сработали в Кировоградской и Черкасской областях Украины.
20:02
Уровень воды в реке в городе Ишиме в Тюменской области достиг 1043 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области поднялся на 6 см и на 20:00 (18:00 мск) достиг 1043 см.
19:54
Саввин и Двали завоевали золотые медали чемпионата Европы по боксу
Россиянин Эдуард Саввин одержал победу в финальном поединке чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг.
19:50
Подполье: иностранцы на заводе в Николаеве готовят ВСУ к диверсиям на море
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что иностранцы на заводе в Николаеве готовят украинских военных к диверсиям на море.
19:37
В Армении протестующие перекрыли тракторами трассу в Вайоцдзорской области
Вышедшие на демонстрацию против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами трассу Армения — Иран в Вайоцдзорской области.