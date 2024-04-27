Америке предрекли гражданскую войну в случае поражения Трампа

Эльмар Тевессен считает вероятным поражение Дональда Трампа на выборах, но вместе с тем он полагает возможным и вооружённое восстание его сторонников в таком случае. В эфире немецкого Das Erste американист Тевессен указывает на возросшую радикальность избирателей Трампа, готовых совершать насилие, а также на то, что ряд губернаторов штатов могут не признать Байдена, что может привести к маленькой гражданской войне в США.

САНДРА МАЙШБЕРГЕР, ведущая: Как вы думаете, что бы произошло, если бы Дональд Трамп на этот раз проиграл выборы Джо Байдену? Увидим ли мы это снова (протесты в Вашингтоне, как в 2021 году. — ИноТВ)?



ЭЛЬМАР ТЕВЕССЕН, американист, шеф вашингтонского бюро ZDF: Ну мы исходим из того, что Дональд Трамп снова не признает своего поражения, даже если Джо Байден будет иметь большее преимущество в цифрах. И это немедленно привело бы к тому, что ещё более радикальные сторонники Дональда Трампа были бы готовы совершить насилие в штатах, в том числе, конечно, в Вашингтоне. Конечно, снова в день подтверждения выборов, и, конечно, мы знаем, что они вооружены.



И конечно, мы спрашиваем себя, что произойдёт, если губернаторы, отдельные губернаторы, которые сейчас поддерживают Трампа в избирательной кампании, поддержат его. Возможно ли, чтобы такой штат, как Техас, например, где губернатор является убеждённым сторонником Трампа, мог бы также выступить против подтверждения избрания Джо Байдена, если он победит? И конечно, это может привести к своего рода, я не скажу крупной гражданской войне, которую мы пережили 200 лет назад, но к гражданской войне.



САНДРА МАЙШБЕРГЕР: Мрачно.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.