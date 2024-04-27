Америке предрекли гражданскую войну в случае поражения Трампа
ЭЛЬМАР ТЕВЕССЕН, американист, шеф вашингтонского бюро ZDF: Ну мы исходим из того, что Дональд Трамп снова не признает своего поражения, даже если Джо Байден будет иметь большее преимущество в цифрах. И это немедленно привело бы к тому, что ещё более радикальные сторонники Дональда Трампа были бы готовы совершить насилие в штатах, в том числе, конечно, в Вашингтоне. Конечно, снова в день подтверждения выборов, и, конечно, мы знаем, что они вооружены.
И конечно, мы спрашиваем себя, что произойдёт, если губернаторы, отдельные губернаторы, которые сейчас поддерживают Трампа в избирательной кампании, поддержат его. Возможно ли, чтобы такой штат, как Техас, например, где губернатор является убеждённым сторонником Трампа, мог бы также выступить против подтверждения избрания Джо Байдена, если он победит? И конечно, это может привести к своего рода, я не скажу крупной гражданской войне, которую мы пережили 200 лет назад, но к гражданской войне.
САНДРА МАЙШБЕРГЕР: Мрачно.
Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.
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