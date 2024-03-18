Рост социально-политической напряжённости в США может вылиться в новую гражданскую войну, предупреждает CNN. Политики, политологи и журналисты строят мрачные прогнозы, опасаясь волны насилия со стороны экстремистов, которые стремятся сокрушить демократию ради создания нового порядка.
В Америке с приближением выборов множатся мрачные прогнозы, обещающие волну насилия на политической почве, пишет CNN. Громче всего звучит голос экс-президента Дональда Трампа, который предупреждает о «бедламе в стране», если заведённые против него уголовные дела приведут его к поражению в президентской гонке.
В книге 2022 года издания «Как начинаются гражданские войны и как их прекратить» политолог Барбара Ф. Уолтер предполагает, что сейчас США ближе к гражданской войне, чем кажется, из-за токсичной смеси политического экстремизма и поляризации, социальной и культурной клановости, популярности теорий заговора, распространения оружия, вооружённых групп и потери веры в правительство и демократическое государство. Среди ключевых факторов она также называет убеждённость, что современное общество безнадёжно и должно быть уничтожено ради создания нового порядка.
Сторонники такого течения уверены, что для краха испорченной демократии необходимы насильственные методы. Для этого они разжигают разобщённость и раскол нападками на расовые меньшинства, евреев, либералов, нелегалов и политические элиты, что в конечном итоге может спровоцировать вторую гражданскую войну. Такая террористическая стратегия продолжает традицию насилия ультраправых в Америке, развившуюся с конца 1970-х годов.
Канадский журналист Стивен Марш в книге 2022 года «Следующая гражданская война: вести из будущего Америки» утверждает, что новой гражданской войны в США не избежать. «Близится конец Соединённых Штатов, — пишет он. — Вопрос в том, каким он будет». По его мнению, Америка погружается в междоусобный конфликт, который обычно свойственен бедным странам, а не крупнейшей мировой экономике.
В ходе встречи с сотрудниками предвыборного штаба Владимир Путин заявил, что значение интернет-медиа очень выросло в последние годы. По его словам, работа с ними и в рамках политического процесса стала очень важной.
В ситуации вокруг Франции ещё не всё потеряно — она ещё могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании на Украине, сказал президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в своём избирательном штабе в Гостином Дворе.
Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии.
Президент России Владимир Путин предложил журналисту NBC «принять ответную шайбу», отвечая на его вопрос о том, можно ли считать демократией выборы в Российской Федерации. Так, глава государства назвал позором на весь мир то, что происходит в США в преддверии президентских выборов.
В России нет смертной казни, но всех предателей, которые с оружием в руках встали против своей Родины, будут выявлять поимённо, заявил президент Владимир Путин. У этих людей незавидная судьба, это можно гарантировать, предупредил он.
Действующий президент России, лидирующий на президентских выборах 2024 года, Владимир Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности.
Действующий российский президент, лидер на президентских выборах 2024 года Владимир Путин во время встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.
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