CNN: США угрожает новая гражданская война

Рост социально-политической напряжённости в США может вылиться в новую гражданскую войну, предупреждает CNN. Политики, политологи и журналисты строят мрачные прогнозы, опасаясь волны насилия со стороны экстремистов, которые стремятся сокрушить демократию ради создания нового порядка.

В Америке с приближением выборов множатся мрачные прогнозы, обещающие волну насилия на политической почве, пишет CNN. Громче всего звучит голос экс-президента Дональда Трампа, который предупреждает о «бедламе в стране», если заведённые против него уголовные дела приведут его к поражению в президентской гонке.

В книге 2022 года издания «Как начинаются гражданские войны и как их прекратить» политолог Барбара Ф. Уолтер предполагает, что сейчас США ближе к гражданской войне, чем кажется, из-за токсичной смеси политического экстремизма и поляризации, социальной и культурной клановости, популярности теорий заговора, распространения оружия, вооружённых групп и потери веры в правительство и демократическое государство. Среди ключевых факторов она также называет убеждённость, что современное общество безнадёжно и должно быть уничтожено ради создания нового порядка.

Сторонники такого течения уверены, что для краха испорченной демократии необходимы насильственные методы. Для этого они разжигают разобщённость и раскол нападками на расовые меньшинства, евреев, либералов, нелегалов и политические элиты, что в конечном итоге может спровоцировать вторую гражданскую войну. Такая террористическая стратегия продолжает традицию насилия ультраправых в Америке, развившуюся с конца 1970-х годов.

Канадский журналист Стивен Марш в книге 2022 года «Следующая гражданская война: вести из будущего Америки» утверждает, что новой гражданской войны в США не избежать. «Близится конец Соединённых Штатов, — пишет он. — Вопрос в том, каким он будет». По его мнению, Америка погружается в междоусобный конфликт, который обычно свойственен бедным странам, а не крупнейшей мировой экономике.