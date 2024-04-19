Сенатор Вэнс: истеблишмент США отчаянно пытается убедить американцев, что всё хорошо

Дебаты вокруг помощи Киеву — это опосредованный спор между правым истеблишментом и правыми популистами по поводу направления движения «американской империи», заявил Politico американский сенатор Джей Ди Вэнс. В частности, по словам республиканца, истеблишмент отчаянно пытается убедить американцев, что всё идёт очень хорошо. Правые популисты при этом убеждены, что США находятся на грани краха.

За попыткой американского сенатора Джей Ди Вэнса убить законопроект о поддержке Украины стоит большая стратегия, пишет Politico.



Если план спикера Майка Джонсона по оказанию помощи Киеву провалится в палате представителей, глава нижней палаты американского конгресса может частично винить в этом сенатора Вэнса.



Последний убеждает своих коллег по Республиканской партии голосовать против пакета помощи Киеву, предложенного недавно Джонсоном.



Возражения Вэнса связаны с тем, что он готовится к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. В частности, сенатор выступает против одного из компонентов предложенного Джонсоном пакета помощи, который включает в себя законопроект «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», предлагающий конфисковать российские активы и заморозить действующий режим санкций против России. Как считает Вэнс, в случае, если члены конгресса одобрят этот шаг, то в будущем это свяжет руки Трампу в его переговорах с Москвой.



В более широком смысле Вэнс рассматривает дебаты вокруг помощи Украине как опосредованный спор по поводу направления движения «американской империи» в целом.



«По-настоящему интересная дискуссия, которая происходит между правыми, представляющими истеблишмент, и правыми популистами, заключается в том, чтобы оспорить утверждение, что все идёт очень хорошо, — сказал Вэнс изданию Politico. — С одной стороны, республиканцы, представляющие истеблишмент, считают, что американская империя движется в правильном направлении; республиканцы-популисты считают, что американская империя находится на грани краха. Истеблишмент указывает на снижение уровня бедности во всём мире; правые популисты указывают на падение рождаемости и продолжительности жизни в нашей стране».



Вэнс называет усилия представителей истеблишмента «отчаянной попыткой заявить, что всё идёт хорошо».



«А я просто в это не верю», — подчеркнул сенатор.