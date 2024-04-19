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Сенатор Вэнс: истеблишмент США отчаянно пытается убедить американцев, что всё хорошо

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Дебаты вокруг помощи Киеву — это опосредованный спор между правым истеблишментом и правыми популистами по поводу направления движения «американской империи», заявил Politico американский сенатор Джей Ди Вэнс. В частности, по словам республиканца, истеблишмент отчаянно пытается убедить американцев, что всё идёт очень хорошо. Правые популисты при этом убеждены, что США находятся на грани краха.
Сенатор Вэнс: истеблишмент США отчаянно пытается убедить американцев, что всё хорошо
AP
За попыткой американского сенатора Джей Ди Вэнса убить законопроект о поддержке Украины стоит большая стратегия, пишет Politico.

Если план спикера Майка Джонсона по оказанию помощи Киеву провалится в палате представителей, глава нижней палаты американского конгресса может частично винить в этом сенатора Вэнса.

Последний убеждает своих коллег по Республиканской партии голосовать против пакета помощи Киеву, предложенного недавно Джонсоном.

Возражения Вэнса связаны с тем, что он готовится к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. В частности, сенатор выступает против одного из компонентов предложенного Джонсоном пакета помощи, который включает в себя законопроект «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», предлагающий конфисковать российские активы и заморозить действующий режим санкций против России. Как считает Вэнс, в случае, если члены конгресса одобрят этот шаг, то в будущем это свяжет руки Трампу в его переговорах с Москвой.

В более широком смысле Вэнс рассматривает дебаты вокруг помощи Украине как опосредованный спор по поводу направления движения «американской империи» в целом.

«По-настоящему интересная дискуссия, которая происходит между правыми, представляющими истеблишмент, и правыми популистами, заключается в том, чтобы оспорить утверждение, что все идёт очень хорошо, — сказал Вэнс изданию Politico. — С одной стороны, республиканцы, представляющие истеблишмент, считают, что американская империя движется в правильном направлении; республиканцы-популисты считают, что американская империя находится на грани краха. Истеблишмент указывает на снижение уровня бедности во всём мире; правые популисты указывают на падение рождаемости и продолжительности жизни в нашей стране».

Вэнс называет усилия представителей истеблишмента «отчаянной попыткой заявить, что всё идёт хорошо».

«А я просто в это не верю», — подчеркнул сенатор.
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Politico США Северная Америка
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