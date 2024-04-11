Если цель США состоит в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, избежав при этом больших потерь крови и средств, то единственным жизнеспособным вариантом остаются мирные переговоры, пишет в своей статье для The Hill сенатор Майк Ли. При этом он предупреждает, что для Вашингтона в украинском конфликте «невозможен никакой жёсткий силовой эндшпиль».
В случае принятия законопроекта об американской помощи Киеву в размере $60 млрд США всего за три года потратят на опосредованный конфликт на Украине почти $200 млрд, пишет в своей статье для The Hill сенатор Майк Ли.
«Тем временем США сознательно игнорируют насущные проблемы безопасности на нашей собственной южной границе», — отмечает он.
И всё же политики, представляющие американский истеблишмент, считают, что могут обмануть избирателей, заставив их думать, что в последнем чеке для Украины будет указана чёткая сумма.
«Не поддавайтесь на это», — предупреждает сенатор.
По его словам, конгрессу не следует рассматривать предложение, в котором не будет кристально ясных условий полного возврата средств.
Как подчёркивает Ли, если цель состоит в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, избежав при этом больших потерь крови и средств, то единственным жизнеспособным вариантом остаются мирные переговоры. Длительная опосредованная война чревата совершением глупых шагов, а разжигание горячего конфликта с Россией рискует привести к ядерной войне. Для Вашингтона на Украине невозможен никакой жёсткий силовой эндшпиль, при этом условия для украинцев ухудшаются с каждой минутой, пока США поддерживают продолжение этого конфликта.
«Наша лучшая надежда остановить кровопролитие — за столом переговоров», — подчеркнул Майк Ли.
Премьер Белоруссии Роман Головченко и российский премьер Михаил Мишустин проведут встречу 15 апреля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС России уничтожили десять мест базирования боевиков в районах горного хребта Аль-Амур сирийской провинции Хомс.
Участники встречи по Украине в Швейцарии без России смогут договориться только об эскалации, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что новое контрнаступление Киева, о котором заявил Владимир Зеленский, приведёт к окончательному истреблению украинцев.
Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины, так как это оказывает влияние на украинский ОПК.
Следственный комитет России сообщил, что обвиняемый в стрельбе в полицейских Василий Буряков сознался в том, что атаковал сотрудников правоохранительных органов, когда его пытались задержать при попытке сделать закладку наркотиков.
Фронтовая авиация ВС России нанесла удары по строящейся оборонительной линии ВСУ в районе города Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили удары Израиля по ливийской и сирийской территории.