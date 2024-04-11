Independent: от смертоносных российских авиабомб ВСУ не спасут даже F-16
Успехи российского наступления в Донбассе имеют множество причин, включая сокращение западной помощи Киеву. Но одним из ключевых факторов является использование мощных планирующих авиабомб ФАБ-1500, которые наносят огромный ущерб ВСУ и «меняют облик» украинского конфликта, пишет The Independent.
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