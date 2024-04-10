National Interest: F-16 расширят возможности Киева, но не переломят ход конфликта

22:26
«Вести»: при обстреле журналистов в Луганске погиб офицер пресс-центра МО
Офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, который сопровождал попавших под обстрел журналистов «Вести Луганск», погиб.
22:22
Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился на предложение пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.
22:22
В Филадельфии произошла стрельба на праздновании Ураза-байрама
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии.
22:14
Археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму
В античном склепе на Керченском полуострове археологи нашли золотую подвеску с изображением горгоны Медузы.
22:13
BFMTV: во Франции на заводе по производству биотоплива произошёл пожар
Во французском городе Сет на предприятии Saipol по производству биотоплива произошло сильное возгорание, в результате которого один человек погиб.
22:11
ВКС России уничтожили 11 мест базирования боевиков в горном массиве в Сирии
Воздушно-космические силы России уничтожили 11 выявленных мест базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных местах горного массива в Сирии.
22:08
Аналитик Моро: Burisma могла финансировать теракты в России как «ответный жест»
Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро заявил RT, что украинская Burisma Holdings могла финансировать теракты в России в качестве «ответного жеста» за закрытие дела об отмывании денег.
22:06
Костомаров упал на тренировке: падения бывали, но таких не припомню
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как упал на тренировке.
22:05
Дуров: 900 млн человек ежемесячно пользуются Telegram
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что ежемесячно мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек, при этом 450 млн от этого числа заходят в него ежедневно.
21:59
Автоэксперт Евтеев рекомендовал менять масло каждые 40—60 тысяч километров
Директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев рекомендовал менять масло в автоматической коробке передач каждые 40—60 тыс. км.
21:58
В ЯНАО более 300 семей стали многодетными с начала года
В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2024 года более 300 семей стали многодетными.
21:58
«Паровоз Победы» проедет по Татарстану
В Министерстве дорожного транспорта Татарстана рассказали о туре «Паровоза Победы» по Куйбышевской железной дороге.
21:52
Около 7500 человек эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области
В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тыс. человек эвакуированы с затопленных территорий региона.
21:47
Фанаты ПСЖ запускали фейерверки у отеля «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов
Болельщики «Пари Сен-Жермен» запускали фейерверки у отеля, где остановилась «Барселона», перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
21:47
Мэр Салмин: вода подошла к многоквартирным домам Оренбурга
Вода подошла близко к многоквартирным домам в Оренбурге. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.
21:45
Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений
В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.
21:38
Кинофестиваль «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Подмосковье 24—28 апреля
В Московской области 24—28 апреля состоится Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».
21:32
Посетившее Москву руководство Гагаузии подвергли проверкам в аэропорту Кишинёва
Руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинёва при прилёте из Москвы. Как сообщил председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, досматривалось абсолютно всё.
21:30
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош» принёс победу команде в чемпионате Венгрии
«Ференцварош» победил «Диошдьер» в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.
21:25
Ещё семь колледжей Подмосковья договорились о сотрудничестве с ДНР
Ещё семь колледжей Московской области договорились о сотрудничестве с образовательными организациями ДНР.
21:24
Школьники из Подмосковья завоевали 17 дипломов на всероссийской олимпиаде
Учащиеся школ Московской области завоевали 17 дипломов на Всероссийской олимпиаде по химии и экологии.
21:19
Байден: исход конфликта на Украине зависит от действий конгресса США
Решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал президент США Джо Байден.
21:18
Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после визита в Россию.
21:16
Монфис: Медведев легко меня обыграл, смог навязать свою игру
Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что россиянин Даниил Медведев легко обыграл его в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
21:16
Врач Прощаев перечислил признаки информационного истощения
Кирилл Прощаев, врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net, назвал основные признаки синдрома хронического информационного истощения.
21:15
Байден: США, Япония и Австралия создадут сеть противоракетной обороны
Американский президент Джо Байден заявил, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.
21:02
Уровень реки Урал около Оренбурга вырос до 1022 см
В ЕДДС Оренбурга заявили, что уровень реки Урал рядом с городом вырос на 12 см, достигнув отметки 1022 см.
21:01
World Aquatics исключила Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом
World Aquatics исключила призёра Олимпийских игр Ивана Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом.
20:59
Врач Иванов рассказал о продуктах, способствующих снижению риска развития рака
Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов назвал продукты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
20:56
СК России расследует факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР
Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в Луганской Народной Республике.
20:55
В парках Подмосковья рассказали о программе мероприятий в честь Дня космонавтики
В парках Московской области состоятся мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики.
20:54
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Информацию об этом предоставил глава местной администрации Роман Мрочко.
20:53
Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве
Главу Гагаузии Евгению Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве.
20:49
В Самаре откроют Центр управления транспортом
В Самаре откроют Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Он будет организован на базе Дептранса.
20:49
В Москве приватизировали 60 тысяч квартир за пять лет
В Москве в 2019—2024 годах жители приватизировали около 60 тыс. квартир, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
20:49
Губернатор Шумков: большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана
Большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
20:48
В Кишинёве полиция выгоняет встречающих Гуцул людей из аэропорта на улицу
В Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих главу Гагаузии Евгению Гуцул людей из здания аэропорта на улицу.
20:45
Власти Ямала рассказали о поддержке жителей отдалённых районов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке жителей отдалённых районов.
20:44
Parisien: французские юристы обеспокоены перегруженностью тюрем в преддверии ОИ
Коллегия адвокатов департамента города Нантер, который расположен в одном из крупнейших пригородов Парижа, обеспокоена перегруженностью тюрем в преддверии Олимпиады-2024.
20:42
Отец найденных в подвале в Петербурге детей рассказал, почему забрал их у матери
Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, рассказал, почему забрал их у матери.
20:40
Диетолог Королёва: только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни
Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни, а правильное питание — это лишь один из таких факторов.
20:37
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Газе троих сыновей главы политбюро ХАМАС
Информация о ликвидации в секторе Газа троих сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании соответствует действительности. Эти данные подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
20:32
Госфильмофонд договорился о сотрудничестве с Донецким колледжем культуры
Госфильмофонд и Донецкий колледж культуры и искусств договорились о сотрудничестве.
20:31
Трамп заявил о потере Байденом контроля над инфляцией в США
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о потере нынешним президентом США Джо Байденом контроля над инфляцией в Соединённых Штатах.
20:30
Свищёв: считаю, что к России отношение предвзятое, пытаются всеми путями наказать санкциями
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
20:28
В Одесской области повреждён объект транспортной инфраструктуры
Объект транспортной инфраструктуры получил повреждения в Одесской области Украины. Информацию об этом предоставил глава обладминистрации Олег Кипер.
20:24
В Подмосковье обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца года
В Московской области обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца 2024 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
20:21
Поправки в закон об ужесточении мобилизации в Раде обсуждают лишь 42 депутата
Участие в пленарном заседании Верховной рады Украины, темой которого стали поправки в законопроект о мобилизации, принимают лишь 42 депутата.
20:19
Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале
Петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале 2024 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
20:17
Паслер: половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка.