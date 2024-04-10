National Interest: F-16 расширят возможности Киева, но не переломят ход конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 могут расширить возможности украинской армии, но даже он признал, что этого будет недостаточно, чтобы радикально повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. Как пишет The National Interest, скорее всего, эти истребители ждёт судьба остального распиаренного Западом «чудо-оружия».

После Дании и Норвегии Нидерланды взяли на себя обязательство предоставить Украине два десятка истребителей F-16, а сами перейдут на более современные F-35. Всего страны НАТО обещают передать Киеву 65 самолётов F-16. Но даже сам генсек альянса Столтенберг предупреждает: это не панацея, пишет The National Interest.



В одном из интервью Столтенберг заявил: «Одна боевая система не может изменить ситуацию на поле боя. Это не серебряная пуля, которая могла бы изменить ход войны. И всё же F-16 важны. Они ещё больше усилят способность Украины отражать российскую агрессию».





И действительно, ожидания от боевого применения этого истребителя, который совершил свой первый полёт ровно 50 лет назад, следует умерить, соглашается журнал. Так же, как это произошло с другой военной техникой западного производства.

Немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и американские M1 Abrams поначалу рекламировались как неудержимое чудо-оружие. Зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot и M142 HIMARS рассматривались как потенциально способные изменить ход украинского конфликта. Тем не менее потери этой боевой техники показали, что это не так.