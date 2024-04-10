WSJ: «дорогие и глючные» — американские беспилотники не смогли показать себя на Украине

12:42 Защитник «Миннесоты» Богосян: Капризов — наше конкурентное преимущество Защитник «Миннесоты Уайлд» Зак Богосян оценил игру российского форварда Кирилла Капризова.

12:35 Политолог Дудчак: США не будут обвинять Киев в атаках на Запорожскую АЭС Политолог Александр Дудчак заявил в беседе с RT, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне ударов киевского режима по Запорожской АЭС «традиционно изображает из себя слепоглухонемого».

12:34 В World Athletics озвучили призовые за победу на Олимпиаде в Париже Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сообщила на своём сайте, что ввела призовые за победу на Олимпийских играх в Париже.

12:34 GIFN: ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Кварацхелия Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ.

12:31 Глава ЦБ Набиуллина: пик инфляции в России остался позади Центробанк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки.

12:30 Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем у западного побережья Крыма Вертолёт Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем.

12:28 Путин и Лукашенко проведут переговоры в России Российский президент Владимир Путин 11—12 апреля проведёт переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который приедет в Россию с рабочим визитом.

12:25 Гуцул — о визите президента Санду: власти боятся гагаузов Глава Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала визит президента Молдавии Майи Санду в город Комрат.

12:25 Депутат Ананских назвал вопиющей атаку ВСУ тренажёрного центра ЗАЭС Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул в беседе с RT, что удар киевского режима по Запорожской АЭС можно назвать вопиющим. По его словам, подобное нагнетание обстановки может привести к атомной катастрофе.

12:21 Менеджер Копылова сообщил, что боец получил контракт на бой на турнире UFC 302 Александр Скаредин, менеджер российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова, рассказал, когда его клиент проведёт свой следующий поединок.

12:20 Файзуллин: все пострадавшие из-за паводка дома в Оренбуржье будут обследованы Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что все дома, пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области, будут обследованы.

12:19 Гартнер поздравил Овечкина, побившего его рекорд в НХЛ Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина, который побил его рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более голами.

12:12 МИД: вопрос об атаках ВСУ по ЗАЭС поднимут на брифинге Совбеза ООН Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время брифинга Совбеза ООН будет поднят вопрос об атаках украинской армии по Запорожской АЭС.

12:10 Первый пуск ракеты «Ангара-А5» на Восточном вновь отменили Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили.

12:08 Вендел — о матче с «Краснодаром»: это решающая игра Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

12:05 У «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал Стихийный мемориал, организованный у подмосковного «Крокус Сити Холла», убрали.

12:04 МИД: Россия приложит усилия, чтобы мир знал о пособничестве Запада терактам Киева Москва приложит усилия, чтобы пособничество Запада терактам Украины не осталось незамеченным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

11:59 Салихова — о новости про Сарри в «Спартаке»: в реальности будет Черчесов Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии высказалась относительно новости о срыве переговоров москвичей с итальянским тренером Маурицио Сарри.

11:58 Губернатор Паслер заявил, что ежедневно докладывает Путину о ситуации в регионе Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что каждый день докладывает российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с паводками.

11:51 «Общественное»: в Одессе прозвучали повторные взрывы Повторные взрывы произошли в Одессе на юге Украины.

11:50 Почётный президент ОКР Жуков: Промес уже сыграл свой последний матч за «Спартак» Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков высказался относительно ситуации вокруг футболиста красно-белых Квинси Промеса.

11:44 Лавров посетит Минск, где будет председательствовать на Совете глав МИД СНГ Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где под его председательством будет проведён Совет глав МИД СНГ, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

11:42 Соревнования по триатлону на ОИ могут быть отменены из-за загрязнения воды в Сене Глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге поделился мнением об уровне загрязнения воды в Сене, где пройдут соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года.

11:33 Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт 20 апреля Тотальный диктант состоится 20 апреля, на него открылась регистрация.

11:30 Мизулина — о словах Позднякова: спортсмены отдали свою жизнь на эти достижения Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».

11:29 В Оренбурге из-за паводка могут ограничить водоснабжение Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе из-за паводка могут ввести ограничения водоснабжения.

11:21 Мэр Салмин: из-за угрозы подтопления в Оренбурге эвакуированы 865 человек Мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в городе из-за угрозы затопления эвакуированы 865 человек.

11:18 Вице-спикер Совфеда Косачёв: Украина для США — источник получения прибыли Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

11:18 Шипов раскритиковал подготовку Непомнящего к турниру претендентов Гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о выступлении Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Торонто.

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11:10 Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google в 4,6 млрд рублей Мосгорсуд утвердил для Google третий оборотный штраф в 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ*-ролики.

11:02 Игрок «Факела» Сенхаджи сравнил жизнь в России и во Франции Французский полузащитник алжирского происхождения Райан Сенхаджи поделился мнением о разнице в жизненном укладе россиян и французов.

11:01 Суд ЕС удовлетворил иск бизнесменов Авена и Фридмана об отмене санкций Суд Евросоюза удовлетворил иск бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введённых в отношении них санкций.

10:58 Протестующие собрались у здания университета в Комрате в Гагаузии Протестующие собрались у здания университета в Комрате в Гагаузии, куда, как ожидается, должна приехать президент Молдавии Майя Санду.

10:57 Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство ратифицировало соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.

10:57 МИД КНР: Пекин не потерпит вмешательства в сотрудничество с Москвой Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не потерпит давления касательно торгово-экономического сотрудничества с Москвой.

10:49 Легков надеется, что у Большунова нет мыслей о завершении карьеры Российский лыжник, Александр Легков высказался о потенциальном завершении карьеры Александра Большунова, если тот не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

10:47 Пашинян: Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не допустил никаких ошибок в отношениях с Москвой.

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10:38 «Манчестер Сити» повторил достижение «Спартака» в Лиге чемпионов Английский «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов повторил достижение московского «Спартака» в самом престижном футбольном турнире Старого Света.

10:31 WSJ: американские БПЛА на Украине работают не так хорошо, как другие системы Беспилотники американского производства на Украине работают не так хорошо, как другие системы, так как они не способны преодолеть российские радиоэлектронные помехи и технологии отключения GPS.

10:30 Гуцул не исключила, что может в будущем баллотироваться на пост президента Глава Гагаузии Евгения Гуцул не исключила, что может баллотироваться на пост президента Молдавии в будущем.

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10:21 Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди Украина хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на саммите в Швейцарии, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Times Now.

10:18 Агент Траоре назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Англии Агент Секу Траоре рассказал, какой российский футбольный клуб клуб является самым популярным в Англии.

10:14 Угроза атаки БПЛА в Таганроге отменена На территории Таганрога отменили угрозу атаки беспилотников.

10:09 Движение по Крымскому мосту восстановлено На Крымском мосту возобновлено движение автомобильного транспорта.