WSJ: «дорогие и глючные» — американские беспилотники не смогли показать себя на Украине

Беспилотники американского производства в большинстве своём не смогли показать себя на Украине, сообщает The Wall Street Journal. Даже производители дронов признают, что их продукция оказалась дорогой, глючной и плохо поддающейся ремонту. В результате Киеву пришлось переключится на китайские беспилотники, говорится в статье.
Американские беспилотники не смогли переломить ситуацию на Украине, пишет The Wall Street Journal.
Большинство небольших беспилотников, созданных американскими стартапами, не смогли показать себя в бою. Это разрушило надежды компаний на то, что боевые испытания дронов принесут им продажи и внимание. Кроме того, такое развитие событий стало плохой новостью для Пентагона, который нуждается в надёжных поставках тысяч подобных летательных аппаратов.
В первом конфликте, где малые беспилотники получили широкое распространение, американские компании по-прежнему не имеют значимого присутствия. Сделанные в США дроны, как правило, дорогие и глючные, кроме того, они трудно поддаются ремонту. Об этом говорят не только украинские военные и чиновники, но и сами руководители американских компаний, производящих беспилотники.
«Общая репутация каждого класса американских дронов на Украине сводится к тому мнению, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — заявил Адам Брай, исполнительный директор компании Skydio, занимающейся производством дронов.
Не найдя решений на Западе, Украина обратилась к более дешёвой китайской продукции, чтобы пополнить свой арсенал беспилотников.
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