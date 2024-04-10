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WSJ: «дорогие и глючные» — американские беспилотники не смогли показать себя на Украине

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Беспилотники американского производства в большинстве своём не смогли показать себя на Украине, сообщает The Wall Street Journal. Даже производители дронов признают, что их продукция оказалась дорогой, глючной и плохо поддающейся ремонту. В результате Киеву пришлось переключится на китайские беспилотники, говорится в статье.
WSJ: «дорогие и глючные» — американские беспилотники не смогли показать себя на Украине
AP

Американские беспилотники не смогли переломить ситуацию на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Большинство небольших беспилотников, созданных американскими стартапами, не смогли показать себя в бою. Это разрушило надежды компаний на то, что боевые испытания дронов принесут им продажи и внимание. Кроме того, такое развитие событий стало плохой новостью для Пентагона, который нуждается в надёжных поставках тысяч подобных летательных аппаратов.

В первом конфликте, где малые беспилотники получили широкое распространение, американские компании по-прежнему не имеют значимого присутствия. Сделанные в США дроны, как правило, дорогие и глючные, кроме того, они трудно поддаются ремонту. Об этом говорят не только украинские военные и чиновники, но и сами руководители американских компаний, производящих беспилотники.

«Общая репутация каждого класса американских дронов на Украине сводится к тому мнению, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — заявил Адам Брай, исполнительный директор компании Skydio, занимающейся производством дронов.

Не найдя решений на Западе, Украина обратилась к более дешёвой китайской продукции, чтобы пополнить свой арсенал беспилотников.

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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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