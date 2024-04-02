Times: Британия потерпела провал с проектом дорогостоящих разведывательных беспилотников

13:39 Бах: полное пренебрежение всеми ценностями спорта видеть на Играх Будущего бедную Валиеву Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о проведении в России Игр Будущего.

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13:30 «Матч ТВ»: Гусев продлит контракт с «Динамо» Президент московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что нападающий бело-голубых Никита Гусев подпишет новый контракт с клубом.

13:25 Пётр Ян — о выходе с флагом России: я являюсь патриотом своей страны Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян объяснил решение выходить на поединки с флагом РФ.

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13:19 Песков: удар по консульству Ирана в Сирии является актом агрессии Удар по консульству Ирана в Сирии является актом агрессии, нарушено международное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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12:39 Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции против Белоруссии Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции, поскольку это может служить оправданием для отлынивания от работы.

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