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Times: Британия потерпела провал с проектом дорогостоящих разведывательных беспилотников

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Проект британских разведывательных беспилотников Watchkeeper, каждый из которых обошёлся Британии в £5 млн, стал для неё катастрофой, пишет The Times. Эти дорогостоящие аппараты оказались слишком перегруженными из-за требований, предъявленных к ним при проектировании. Кроме того, как выяснилось, эти дроны плохо функционируют в плохих погодных условиях.
Times: Британия потерпела провал с проектом дорогостоящих разведывательных беспилотников
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Британские разведывательные беспилотники Watchkeeper не способны летать в плохих погодных условиях, пишет The Times. Ни один из дронов не задействован в работе, несмотря на то что стоимость каждого составляет около £5 млн.

Как заявил парламентарий-консерватор Марк Франсуа, эти беспилотники были настолько сильно модифицированы, что стали слишком тяжёлыми, а это, в свою очередь, привело к тому, что вся программа в целом стала «катастрофой».

По словам политика, в этом провале воплотилось всё, что есть плохого в процессе закупок Минобороны Великобритании, поскольку к беспилотнику с самого начала были предъявлены завышенные требования в плане его характеристик. Франсуа отметил, что этот проект стал «неумолимой катастрофой», поскольку он был реализован «с опозданием на несколько лет и фактически уже устарел».

Восемь таких дронов на сумму £40 млн уже были списаны. Кроме того, в статье указывается, что несколько беспилотников разбились отчасти из-за того, что были отягощены дополнительными характеристиками.

Между тем израильский беспилотник Hermes 450, на базе которого был создан Watchkeeper, в настоящий момент играет ключевую роль в военных операциях Израиля.

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источник
Times Великобритания Европа
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