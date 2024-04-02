Россия модифицировала свои ударные беспилотные летательные аппараты «Джокер-10», которые будут иметь решающее значение на поле боя. Помимо усовершенствованных технических характеристик, стоимость военных дронов составляет не больше, чем стоимость велосипеда, что даёт ему огромное преимущество по сравнению с дорогостоящими ракетами ПВО, сообщает WION.
Россия усиливает свои возможности противовоздушной обороны. Дрон «Джокер-10», который был представлен российскими военными в июле прошлого года, модифицирован. БПЛА теперь способен решать задачи противовоздушной обороны. Другими словами, беспилотник «Джокер-10» может сбивать украинские БПЛА — и это ещё не всё.
Дрон с видом от первого лица, широко известный как FPV-дрон, также может напрямую таранить вражеские летательные аппараты. По мнению российских военных экспертов, новые возможности делают «джокеров» более дешёвой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам.
Следует понимать, что большинство БПЛА сделаны из пластика, поэтому их трудно обнаружить с помощью радаров. Уничтожение таких дронов и даже небольших самолётов ракетами ПВО стоит тысячи долларов. По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона «Джокер-10» для атаки на вражеские беспилотники обойдётся дешевле, чем цена велосипеда.
«Джоркер-10» оснащён трубками, наполненными взрывчаткой и шрапнелью. Во время атаки дрон создаёт облако из осколков, позволяющее уничтожать снаряды противника. БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, сыграет решающую роль в российско-украинском конфликте.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал откровенные заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему африканским функционером, заявил, что просил украинцев следить за россиянами в интернете.
Сингапуру следует пересмотреть нынешнюю линию на присоединение к незаконным антироссийским санкциям. Такой призыв прозвучал во время встречи, которую провели замглавы МИД России Андрей Руденко и постоянный секретарь МИД Сингапура Альберт Чау.
ФСБ показала видео со вскрытием икон, в которых в Россию пытались ввезти взрывчатку и подготовленные к применению взрывные устройства. Как сообщает спецслужба, перед тем, как попасть на российскую границу, опасный груз преодолел 2 тыс. км, его пропускали на досмотре в шести европейских странах.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли африканского функционера пранкерами Вованом и Лексусом признался, что просил украинцев следить за россиянами.
ФСБ и таможенники, вскрывшие канал поставок взрывчатки в Россию, извлекли из ввозимых в страну православных икон 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности.
Использование икон в качестве бомб вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, для которых не существует ничего святого. Таким мнением поделился председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
Атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения. Сейчас глава Татарстана Рустам Минниханов получает информацию о произошедшем.
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём единения народов двух государств заявил, что лидерам удалось многое сделать для развития связей двух стран.