Россия модифицировала свои ударные беспилотные летательные аппараты «Джокер-10», которые будут иметь решающее значение на поле боя. Помимо усовершенствованных технических характеристик, стоимость военных дронов составляет не больше, чем стоимость велосипеда, что даёт ему огромное преимущество по сравнению с дорогостоящими ракетами ПВО, сообщает WION.

Россия усиливает свои возможности противовоздушной обороны. Дрон «Джокер-10», который был представлен российскими военными в июле прошлого года, модифицирован. БПЛА теперь способен решать задачи противовоздушной обороны. Другими словами, беспилотник «Джокер-10» может сбивать украинские БПЛА — и это ещё не всё.

Дрон с видом от первого лица, широко известный как FPV-дрон, также может напрямую таранить вражеские летательные аппараты. По мнению российских военных экспертов, новые возможности делают «джокеров» более дешёвой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам.

Следует понимать, что большинство БПЛА сделаны из пластика, поэтому их трудно обнаружить с помощью радаров. Уничтожение таких дронов и даже небольших самолётов ракетами ПВО стоит тысячи долларов. По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона «Джокер-10» для атаки на вражеские беспилотники обойдётся дешевле, чем цена велосипеда.

«Джоркер-10» оснащён трубками, наполненными взрывчаткой и шрапнелью. Во время атаки дрон создаёт облако из осколков, позволяющее уничтожать снаряды противника. БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, сыграет решающую роль в российско-украинском конфликте.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2024 года.