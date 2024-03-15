New York Post Оригинал

NYP: «вызывает тревогу» — тысячи дронов беспрепятственно пересекают южную границу США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Высокопоставленный генерал США рассказал об уязвимости южной границы страны, пишет New York Post. По словам военачальника, потенциальная угроза национальной безопасности Штатов исходит не только от толп нелегалов, но и от тысяч дронов, которые регулярно беспрепятственно вторгаются в воздушное пространство США со стороны границы с Мексикой.
NYP: «вызывает тревогу» — тысячи дронов беспрепятственно пересекают южную границу США
AP
Высокопоставленный генерал сообщил законодателям, что южная граница США уязвима не только перед нелегалами, пишет New York Post. По словам военачальника, ежемесячно более тысячи беспилотников вторгаются в воздушное пространство США со стороны границы с Мексикой. 
 
Командующий североамериканским командованием обороны и северным командованием США генерал ВВС Грегори Гийо выступал на слушаниях комитета сената по вооружённым силам, где рассказал о растущей потенциальной угрозе национальной безопасности страны. 
 
«Количество вторжений — это то, что вызвало у меня тревогу, когда я принял командование в прошлом месяце», — приводит NYP слова Гийо. «Я не знаю фактического числа, я не думаю, что кто-то знает, но оно исчисляется тысячами. Вероятно, бывает более тысячи в месяц». 
 
Генерал уточнил, что количество вторжений пока не представляет угрозу национальной безопасности, однако лично у него происходящее вызывает тревогу. «Я вижу, что потенциал только растёт», — добавил он. 
 
Издание поясняет, что мексиканские картели стали часто использовать БПЛА для отслеживания пограничного патруля со стороны Соединённых Штатов и облегчения контрабанды людей и наркотиков. Это хорошо известно представителям таможни и пограничной службы. 
 
Так, ещё год назад главный патрульный агент сектора долины реки Рио-Гранде Глория Чавес докладывала комитету по надзору палаты представителей, что только в её секторе за предыдущий год было замечено 25 тыс. дронов, причём 10 тыс. из них вторглись в воздушное пространство США. 
 
«У противников в 17 раз больше беспилотников, в два раза больше лётных часов и неограниченное финансирование для расширения своих операций», — цитирует Чавес NYP. 
 
«Контрабандисты, перевозящие людей и использующие беспилотники для наблюдения за пограничным патрулём, — это растущая тенденция, которую мы наблюдаем вдоль границы», — заявил главный патрульный сектора Сан-Диего Аарон М. Хейтке. «Эта технология предоставляет транснациональным преступным огранизациям новые возможности, которые они стремятся использовать». 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Post США Северная Америка
теги
безопасность беспилотник граница нелегальная иммиграция США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров