Fox News: угроза невероятна — сенатор Тед Круз о террористической опасности в США

С тех пор как Джо Байден стал президентом, из-за политики открытых границ в страну нелегально попало 10,4 миллиона человек — и среди них много террористов. Теперь террористическая угроза для США выше, чем когда-либо после 11 сентября, заявил сенатор Тед Круз в эфире Fox News. Ужас не только в том, что Байден ничего не предпринимает: его администрация даже организовала перелёт 320 тысяч нелегалов из их стран в Америку.

Директор ФБР абсолютно прав: террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. С тех пор как Джо Байден стал президентом, в страну нелегально попало 10,4 миллиона человек. Наши открытые границы…

Когда я бываю на южной границе — а вы знаете, я провожу там много времени, — пограничный патруль активно разыскивает представителей ХАМАС, «Хезболлы», палестинских джихадистов, террористов, пересекающих границу.

Террористов призвали совершать акты в стилистике 7 октября. А 7 октября в Израиле было убито 1200 человек. И вот этих террористов призывают к такому же массовому убийству здесь в Соединённых Штатах. И Джо Байден и каждый демократ в конгрессе являются соучастниками.

Они отказываются что-либо предпринимать, чтобы остановить это. И даже хуже. Дело не в том, что Джо Байден и демократы ошеломлены и не знают, как остановить этот поступающий поток. За последние две недели появились новости, что Джо Байден и администрация Байдена перевезла 320 тысяч нелегальных мигрантов из их родных стран в Соединённые Штаты в 43 разных аэропорта.

И мы знаем это не потому, что Байден рассказал об этом американскому народу или он рассказал об этом конгрессу. Мы узнали об этом из-за судебного процесса в соответствии с законом о свободе информации, когда они были вынуждены признать это. Но они не сообщают, о каких 43 аэропортах идёт речь, в какие города они привозят людей.

Понимаете, они привозят людей из Венесуэлы, они перевозят людей из их родных стран в Америку, чтобы они попали сюда нелегально. Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей.

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.