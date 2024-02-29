Кеннеди — младший: Вашингтону нужны лидеры, которые будут заботиться о США, а не об Украине

Роберт Кеннеди — младший поддержал кандидатуру сенатора Рэнда Пола, ярого противника помощи Украине, в качестве нового лидера республиканцев в сенате. Свою позицию Кеннеди объяснил тем, что Вашингтону давно нужны лидеры, которые не будут преклоняться перед военными подрядчиками и ввязывать США во всевозможные войны, а начнут ставить в приоритет Америку, передаёт Mediaite.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поддержал кандидатуру сенатора Рэнда Пола на пост лидера сенатского меньшинства, после того как сенатор Митч Макконнелл объявил о своём уходе с этого поста в ноябре. Как сообщает Mediaite, Кеннеди назвал Пола «невероятным преемником», порадовавшись, что эту должность наконец займёт человек, который «ставит во главу угла благополучие Америки», а не Украины.



«Часть государственной службы заключается в том, чтобы знать, когда пора уступить дорогу новому поколению», — заявил Кеннеди, который ранее боролся с Джо Байденом за выдвижение от демократов, а в прошлом году объявил о своём выдвижении в качестве независимого кандидата. «Пришло время выдвигать в Вашингтоне лидеров, которые не будут преклоняться перед военными подрядчиками и не будут ввязывать нас всё глубже во внешние конфликты», — добавил он.



Как отмечает издание, Рэнд Пол получил репутацию ярого противника помощи Украине. Так, ранее в этом месяце сенатор назвал «преступным пренебрежением» идею отправить Киеву очередной пакет помощи прежде, чем правительство примет меры в отношении миграционного кризиса. «Сенат под руководством Митча Макконнелла больше озабочен отправкой ваших денег на Украину, чем вторжением на южную границу, и с меня хватит», — пожаловался Пол. Республиканец пообещал сделать всё, что в его силах, чтобы изменить курс и решить эту проблему.