Fox News: сначала граница, потом Украина — спикер Джонсон заявил о «неизменности» своей позиции

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался помогать Украине даже под прямым давлением президента Байдена. Как сообщает Fox News, лидер республиканцев заявил, что его позиция в этом вопросе остаётся неизменной: сперва США обязаны обеспечить безопасность на своей южной границе, и только потом можно будет обсуждать помощь Украине.

Позиция спикера палаты представителей Майка Джонсона по Украине и миграционной политике «осталась неизменной», даже несмотря на давление во время «напряжённой» встречи в Белом доме, сообщает Fox News. Республиканец заявил, что будет до конца стоять на своём требовании, чтобы вопросы внешней помощи рассматривались только после того, как будут приняты меры по урегулированию кризиса на границе США.

Такое заявление офис спикера сделал после встречи в Белом доме во вторник, где на Джонсона оказывали давление сразу трое других лидеров республиканцев и сам президент. «Послание спикера Белому дому и коллегам-лидерам конгресса было прямолинейным и остаётся неизменным», — заявил представитель Джонсона в среду телеканалу Fox News Digital. По мнению спикера, прежде чем обеспечивать безопасность границы другой страны или финансировать её приоритеты, США обязаны разобраться с кризисом на своей южной границе — а до тех пор ни о какой помощи Украине не будет идти и речи.

Как отмечает издание, сам Джонсон, который встретился с Байденом один на один после безрезультатной беседы, назвал свою позицию «откровенной и честной» и выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса. При этом в заявлении, сделанном в среду, спикер ясно дал понять, что, несмотря на сильное желание разобраться с этой проблемой, он покинул встречу с теми же приоритетами, с которыми пришёл.