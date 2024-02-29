Сенатор США: американцы не дураки — они видят, до чего Байден довёл страну

06:18
МИД: отношения России с ФРГ и Францией находятся на беспрецедентно низком уровне
Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Москвой, они находятся на беспрецедентно низком уровне.
06:13
Захарова: соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют
Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу.
06:09
Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут перейти в наступление из-за натиска ВС России
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Redacted, что украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России.
06:02
В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград
Вездеход-амфибия «Тритон» создаётся в России для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации.
05:47
Минприроды: на Кубани нашли мёртвыми свыше двух тысяч голубей
Более 2 тыс. мёртвых голубей обнаружили на территории Динского района в Краснодарском крае.
05:30
В России за год выросли продажи градусников и пульсоксиметров
В России за год выросли продажи градусников и пульсоксиметров. При этом аналитики отметили падение продаж глюкометров. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.
05:25
Аналитик Меркурис: Макрон находится в панике из-за новостей с Украины
Французский президент Эммануэль Макрон получает тайные сведения о тяжёлом положении ВСУ, которые вызывают у него панику.
05:08
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Самоходные гаубицы «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.
05:05
Штурмовики Су-25 накрыли личный состав ВСУ крупнокалиберными «Тулумбасами»
Российские штурмовики Су-25 накрыли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас».
05:01
Силы ПВО за сутки уничтожили 48 украинских БПЛА на Купянском направлении
Российские средства противовоздушной обороны группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 48 украинских беспилотников на Купянском направлении.
05:00
Регулярно задерживаются на работе 72% россиян
Аналитики провели исследование и выяснили, что 72% россиян регулярно задерживаются на работе. Результаты есть в распоряжении RT.
04:48
СНБО: запретить Telegram на Украине невозможно
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил о невозможности запретить мессенджер Telegram в стране.
04:30
WAFA: глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля в Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас осудил принципы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу управления в секторе Газа после окончания войны.
04:11
Командование ССО ВСУ признало гибель элитного отряда в Херсонской области
Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель в Херсонской области бойцов спецназа из 73-го морского центра.
04:08
Ракету «Союз-2.1б» с «Метеор-М» на космодроме Восточный допустили к заправке
Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1б» с метеоспутником «Метеор-М» №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним иранским.
04:03
СК: мужчины угнали автомобиль в Чувашии и вывезли его владельца в багажнике
В Чебоксарах двое местных жителей угнали автомобиль и вывезли его владельца в багажнике в другой город.
04:00
НБКИ: в 2023 году увеличилась доля ипотечных заёмщиков старше 40 лет
Как рассказали RT в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. При этом самый существенный рост был отмечен у заёмщиков от 40 до 50 лет.
03:55
Трамп назвал Байдена неполноценным человеком
Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена неполноценным человеком.
03:39
Премьер Эстонии Каллас назвала отправку военных Запада на Украину «обороной»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News назвала обсуждаемую отправку Западом военных на Украину «обороной».
03:35
Chicago Suntimes: суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз в штате
Суд в американском Иллинойсе постановил исключить экс-президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, приостановив исполнение решения до апелляции.
03:19
Гунцбург: Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновлённым составом
Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом.
03:11
Нидерландская партия FvD призвала не допустить отправки военных на Украину
Правая партия Нидерландов «Форум за демократию» FvD потребовала от властей не отправлять войска страны на Украину.
03:00
Терапевт: у Байдена выявлены несколько заболеваний, включая апноэ
Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.
02:47
Депутат Шеремет: отправку французских войск расценят как оккупацию Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как её оккупация.
02:38
Politico: решение Макконнелла об уходе может снизить шансы Киева получить помощь
Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост может уменьшить шансы Украины получить военную помощь от США.
02:23
Сальдо: ущерб от разрушения Каховской ГЭС подсчитать пока не удастся
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что ущерб от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС подсчитать пока не удастся, поскольку он огромен.
02:09
«Известия»: мумию мужчины нашли в Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
В одной из квартир Санкт-Петербурга сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированный труп пожилого мужчины, когда приехали устранять прорыв трубы.
01:52
Axios: США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолётами ВВС
США рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа с помощью военных самолётов, поскольку делать это наземным путём становится всё более затруднительно.
01:45
МЧС: во Владимирской области тушат пожар на мебельном производстве
Пожар площадью 800 кв. м тушат на мебельном производстве во Владимирской области.
01:28
Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа о пересмотре решения о его иммунитете
Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство экс-президента страны Дональда Трампа с требованием пересмотра решения апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования.
01:18
Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ.
01:05
VRT: бывшие военные и силовики тренируются в Польше для переворота в Белоруссии
Члены террористической организации BYPOL, близкие к белорусской оппозиции, обучаются на полигонах в Польше, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии.
01:00
Врач Болибок рассказал, как выявить редкое заболевание
Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о том, как выявить редкое заболевание.
00:56
Гол Каземиро вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и пробился в 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
00:52
«Интер» разгромил «Аталанту» в матче Серии А
«Интер» одержал разгромную победу над «Аталантой» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:50
Al Manar: при ударе Израиля по жилому дому на юге Ливана погибли два человека
Два человека погибли в результате израильского удара по жилому дому на юге Ливана.
00:46
Заключение терапевта: Байден может продолжать исполнять обязанности президента США
Американский лидер Джо Байден в состоянии продолжать исполнять обязанности президента США, следует из заключения терапевта Кевина О'Коннора по итогам медобследования.
00:43
В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России к летним Олимпийским играм в Париже от 8 декабря 2023 года являются окончательными.
00:41
Депутат Луговой: Сырский не был общительным и старался не выделяться
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учёбы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным.
00:34
Гол Галлахера помог «Челси» обыграть «Лидс» в матче 1/8 финала Кубка Англии
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
00:29
Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический план «нападения» России на НАТО
Немецкий журнал Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический сценарий нападения России на НАТО, ссылаясь на представленный парламенту правительственный документ.
00:20
Миранчука заменили в матче 21-го тура Серии А с «Интером»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменён в матче 21‑го тура чемпионата Италии с «Интером».
00:19
Politico: в конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства
Конгресс США достиг договорённостей, позволяющих не допустить приостановку работы федерального правительства из-за прекращения финансирования.
00:14
Белый дом: врачи не проверяли умственные способности Байдена в рамках медосмотра
Регулярный медицинский осмотр, который президент США Джо Байден прошёл в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, не включал проверку умственных способностей американского лидера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
00:09
Число деловых туристов в Петербурге достигло 1,2 млн в 2023 году
Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург с деловыми целями в 2023 году, достигло 1,2 млн, что на 24% больше, чем в 2022-м.
00:09
Байден: медобследование не выявило ничего нового
Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового.
00:05
В полиции Кургана рассказали об использовании видеокамер для раскрытия преступлений
Начальник полиции УМВД России по Кургану Дмитрий Игошин принял участие в заседании гордумы.
00:04
В США не смогли казнить 73-летнего преступника Томаса Крича
В штате Айдахо не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича.
00:02
R10 Team USA и Liga Pro Team встретятся в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего
Завершились все матчи стадии полуфинала турнира по фиджитал-баскетболу со Сбером на Играх Будущего.
00:01
В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для усыновителей
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный отпуск для граждан, получивших заключение о праве быть усыновителями. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.