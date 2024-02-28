Fox News: Байден винит в инфляции всё подряд — но только не свою политику

Джо Байден объявил нового врага народа и виновника всех проблем американцев — шринкфляцию, явление, при котором в упаковку кладётся меньше товара, а цена остаётся прежней. Как утверждает Fox News, «Байден знает, что всё стало слишком дорогим, но не хочет, чтобы вы обвиняли в этом его». На этот раз президент решил взвалить вину на крупнейшие нефтяные и фармацевтические компании — лишь бы не на своё правительство.

Думаю, вам это понравится. Джо Байден объявил нового врага народа номер один — шринкфляцию. По его словам, это происходит, когда в упаковки кладут меньше товаров, но цена остаётся прежней, как, например, когда в пакете становится меньше чипсов. Джо выпустил видеоролик о шринкфляции в день финала Супербоула и, судя по всему, собирается затронуть эту тему и во время обращения «О положении страны».

Но откуда так много внимания к этой проблеме? Что ж, очевидно, Джо знает, что всё, что вы покупаете, слишком дорого, особенно продукты питания, и он просто не хочет, чтобы вы винили в этом его. Мне казалось, он хвастается «байденомикой», но теперь вместо этого он просто обвиняет все эти ужасные жадные крупные корпорации: большой нефтяной бизнес, большие фармацевтические компании, большое то, большое это — но ни в коем случае не большое правительство!

Однако американский народ знает правду. The Wall Street Journal справедливо отмечает тот печальный факт, что сейчас американцы тратят на еду больше своих доходов, чем в любой другой период за последние 30 лет, если быть точным — с 1991 года. И всё это из-за Джо Байдена, его «байденомики» и его инфляции.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2024 года.