Джо Байден объявил нового врага народа и виновника всех проблем американцев — шринкфляцию, явление, при котором в упаковку кладётся меньше товара, а цена остаётся прежней. Как утверждает Fox News, «Байден знает, что всё стало слишком дорогим, но не хочет, чтобы вы обвиняли в этом его». На этот раз президент решил взвалить вину на крупнейшие нефтяные и фармацевтические компании — лишь бы не на своё правительство.
Думаю, вам это понравится. Джо Байден объявил нового врага народа номер один — шринкфляцию. По его словам, это происходит, когда в упаковки кладут меньше товаров, но цена остаётся прежней, как, например, когда в пакете становится меньше чипсов. Джо выпустил видеоролик о шринкфляции в день финала Супербоула и, судя по всему, собирается затронуть эту тему и во время обращения «О положении страны».
Но откуда так много внимания к этой проблеме? Что ж, очевидно, Джо знает, что всё, что вы покупаете, слишком дорого, особенно продукты питания, и он просто не хочет, чтобы вы винили в этом его. Мне казалось, он хвастается «байденомикой», но теперь вместо этого он просто обвиняет все эти ужасные жадные крупные корпорации: большой нефтяной бизнес, большие фармацевтические компании, большое то, большое это — но ни в коем случае не большое правительство!
Однако американский народ знает правду. The Wall Street Journal справедливо отмечает тот печальный факт, что сейчас американцы тратят на еду больше своих доходов, чем в любой другой период за последние 30 лет, если быть точным — с 1991 года. И всё это из-за Джо Байдена, его «байденомики» и его инфляции.
Инспекторы из США вместе с украинскими военными провели проверки вооружений, переданных Украине из Соединённых Штатов, они проверили серийные номера вооружений, их техническое состояние и условия хранения.
СК России возбудил более 1,4 тыс. уголовных дел по фактам агрессии Киева в отношении жителей Донбасса и признал потерпевшими свыше 131 тыс. из них, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.
Продвижение НАТО в сторону границ России и враждебная риторика стран альянса — повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле не знакомы с информацией издания Wired о попытках спецслужб США проследить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В районе Ростокина на северо-востоке Москвы построят общественное пространство со светодинамическим арт-объектом и коворкингом под открытым небом, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров за рассыпанные около 180 т зерна на границе во время транспортной блокады, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times, заявил, что на Украине могут находиться действующие западные военные специалисты, но они вряд ли участвуют в боях.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал заявление председателя СК России Александра Бастрыкина о том, что покинувшие Россию знаменитости ответят по закону за дискредитацию армии.
В Белоруссии считают санкции ЕС и заявления объединения в отношении прошедших в республике парламентских и местных выборов как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела государства, заявили в белорусском МИД.