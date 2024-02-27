Fox News: у Байдена руки в крови — нелегалы убивают американцев, но президент закрывает на это глаза

Преступники, нелегально въезжающие в США, безнаказанно убивают простых американцев и держат в страхе детей и девушек по всей стране, пока администрация Байдена продолжает игнорировать миграционный кризис. Как отмечает Fox News, демократы абсолютно ничего не делают в отношении этой проблемы: для них эти убийцы в первую очередь — дешёвая рабочая сила и новые избиратели.

Вот оно — наследие пограничной политики Джо Байдена!

Репортаж CBS News: Лейкен Райли, студентка факультета сестринского дела университета Огасты, была убита во время утренней пробежки в четверг. На следующий день полиция арестовала 26-летнего Хосе Ибарру. Ибарре предъявлено восемь обвинений, включая умышленное убийство, убийство по неосторожности и похищение. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщает, что Ибарра, гражданин Венесуэлы, незаконно въехал в страну в сентябре 2022 года недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. Он был задержан, а затем отпущен пограничной службой. В сентябре 2023 года, по данным службы иммиграционного и таможенного контроля, Ибарра был арестован в Нью-Йорке за то, что предположительно подверг угрозе жизнь ребёнка.

Такова Америка и те бесчинства, которые достались ей после того, как Байден приказал Майоркасу возобновить политику «поймать и отпустить» на границе. Убийства прилежной молодой американки можно было избежать, если бы либеральные демократы ставили в приоритет безопасность американского народа. Разумеется, демократы заявляют, что они чемпионы в области защиты женщин, особенно работающих женщин.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Никто так не борется за лучшее будущее нашей нации, за то, чтобы улучшить положение женщин и девочек по всей стране и обеспечить их основные права и свободы, как наш президент.

Но это ведь всего лишь слова. Потому что, когда доходит до дела и речь заходит об их интересах в привлечении дешёвой рабочей силы для своих спонсоров и новых избирателей для своей партии, — у девочек и женщин итак всё хорошо!

В том числе и у этого невинного ребенка, на которого предположительно напал вот этот человек. Рензо Мендоса Монтес, ещё один нелегал из Венесуэлы, получивший бесплатный билет на въезд в США в соответствии с пограничными правилами Байдена. Местные СМИ только что сообщили, что после пересечения границы в Эль-Пасо, штат Техас, в сентябре 2023 года Монтес был выпущен в США — опять же, политика «поймать и отпустить» — и только что арестован в округе Кэмпбелл, штат Виргиния, по двум уголовным статьям за изнасилование несовершеннолетнего.

Это душераздирающе. И это приводит в ярость. Эти дикари приехали сюда, потому что знали, что смогут остаться и, кстати, в подарок получат бесплатную поддержку. Они получают широкий доступ к жертвам всех возрастов и происхождения на любой вкус. Цели в изобилии. К сожалению, тысячи жертв преступлений, совершённых нелегальными мигрантами, остаются забытыми.

Репортаж KRIV от 11 декабря 2023: Рафаэль Говеа Ромеро сейчас находится за решёткой в округе Джексон по обвинению в тяжком убийстве 16-летней Элизабет Медины. Полиция города Эдна сообщает, что Ромеро не имеет никаких документов.

Репортаж WNYW от 14 февраля 2024 года: Дарвин Гомес-Искьель снова заключен под стражу, на этот раз в связи с ограблением магазина Macy's в торговом центре Queens Center Mall в Элмхерсте. Он был арестован во вторник. По данным полиции, он входил в группу, которая обокрала магазин и совершила нападение на сотрудника службы безопасности. Всего несколько недель назад он был арестован в составе банды мигрантов, которые избили двух офицеров полиции Нью-Йорка на Таймс-сквер.

Опять же, это преступления, которых бы не случилось, будь у нас президент, для которого Америка была бы превыше всего. Подумайте о десятках тысяч девушек и женщин по всей стране, которые теперь боятся выходить на пробежку или даже работать допоздна. Они вынуждены оставлять машины на подземной парковке — и всё это из-за страха. Потому что они знают, что наше правительство отказывается их защищать. Эта политика открытых границ — политика Байдена.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.