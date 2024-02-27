Байден уже не отличает факты от вымысла — American Spectator бьёт тревогу в связи с ухудшением умственных способностей президента США

Состояние Джо Байдена начинает пугать — он не помнит, когда был вице-президентом, когда умер его сын, зато вспоминает то, чего никогда не было, пишет The American Spectator. Роберт Хур в своём докладе отметил, что президенту нельзя предъявить обвинения из-за его здоровья. При этом бывший личный врач президентов США Ронни Джексон заявил, что Белый дом уже 5 раз отклонил просьбу провести медицинское обследование Байдена.

Джо Байден с трудом может связать два предложения, пишет The American Spectator. Его состояние только ухудшается, что он подтверждает своими выступлениями.

Подтверждает это и доклад специального прокурора Роберта Хура. В нём он отмечает, что Байдену нельзя предъявить обвинения в небрежном обращении с секретными документами, поскольку президент «не помнит, когда был вице-президентом» и не помнит, «когда умер его сын Бо».

«Вот тут-то и становится страшно», — отмечает автор статьи. Поскольку Байден не помнит основные моменты своей биографии, но легко вспоминает то, чего никогда не случалось и путает факты. Например, когда его спросили о том, будет ли он использовать свои особые полномочия для борьбы с миграционным кризисом, Байден попросил выдать ему такие полномочия. При этом очевидно, то они у него уже есть.

Сейчас президент Соединённых штатов уже не может «отличить факт от вымысла», — заявил бывший личный врач президентов США Ронни Джексон. Также врач отметил, что уже в пятый раз отправляет в Белый дом «письмо с требованием провести когнитивное обследование Байдена», но «администрация предпочитает игнорировать каждую из этих просьб». Естественно, работа президента очень сложная и ответственная — она требует умственной и физической стабильности. Плохое состояние здоровья главы страны «ставит под угрозу нашу страну и жизни американцев», — считает Джексон.

Такое отношение к проблеме говорит о том, что администрация президента и демократы «больше озабочены тем, чтобы оставаться у власти, чем благополучием американцев». Но на мнение народа это не влияет. Согласно опросам, 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы ещё раз занимать пост президента.