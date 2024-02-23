Politico: почти 70% избирателей считают Джо Байдена слишком старым для переизбрания

Подавляющее большинство американских избирателей обеспокоены возрастом президента Джо Байдена и считают, что он уже слишком стар для выдвижения на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, который организовал Квиннипэкский университет, пишет Politico. При этом лишь 34% опрошенных заявили, что считают Байдена пригодным с точки зрения психического здоровья. Однако в целом его кандидатуру пока готовы поддерживать около 49% респондентов, сообщает Politico.

Действующий президент Джо Байден с небольшим перевесом пока опережает бывшего президента Дональда Трампа по уровню поддержки среди американских избирателей. В то же время подавляющее большинство опрошенных обеспокоены возрастом Байдена и считают, что он уже слишком стар для переизбрания. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, который организовал Квиннипэкский университет, пишет Politico.



Этот опрос проводился по всей стране с 15 по 19 февраля при участии 1421 зарегистрированного избирателя, поясняется в статье. В итоге 67% опрошенных заявили, что 81-летний Байден уже «слишком стар» для того, чтобы он мог эффективно проработать ещё один президентский срок. Что касается 77-летнего Трампа, аналогичного мнения про него придерживаются 57% американцев.



При этом оценка психического здоровья обоих кандидатов тоже оказалась не в пользу действующего президента, отмечается в статье. Только 34% опрошенных заявили, что считают Байдена пригодным с точки зрения психического здоровья для выдвижения на второй срок. В то время как соответствующий показатель для Трампа составил 48%, сообщает Politico.



Несмотря на эту разницу, в целом на данный момент 49% зарегистрированных избирателей в США готовы поддержать кандидатуру Байдена, если он гипотетически будет участвовать в президентских выборах. И около 45% поддерживают Трампа, как свидетельствуют итоги опроса.



Вопрос о возрасте кандидатов занимает всё более заметное место в ходе предвыборных дискуссий как демократов, так и республиканцев, отмечается в статье. Бывший посол США в ООН Никки Хейли, которая также борется за выдвижение от Республиканской партии, уже раскритиковала преклонный возраст как Байдена, так и Трампа.



В то время как член палаты представителей от Демократической партии Дин Филлипс выразил сомнения в том, что Байден, учитывая его возраст, будет способен вновь победить на выборах. А в недавно опубликованном докладе спецпрокурора Роберта Хура, где рассматриваются нарушения Байдена при обращении с секретными документами, действующий президент охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью», напоминает Politico.



Однако оба кандидата продолжают публично отвергать все сомнения, касающиеся их возраста или физических способностей. Байден заявил об этом во время недавней конференции после публикации доклада Хура, защищая свою память и отказываясь обсуждать возраст. В то время как Трамп, отвечая на нападки Хейли, заявил, что он чувствует себя «примерно на 35 лет», говорится в статье.