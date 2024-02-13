Hill: Трамп опережает Байдена на 11 пунктов

Очередной неутешительный для Байдена опрос показал, что избиратели считают Дональда Трампа более компетентным в вопросах экономики, пишет The Hill. Около 42% респондентов уверены, что именно он лучше бы справился с американской экономикой, в то время как Байдену отдали свои голоса только 31% опрошенных. Отмечается, что эта тема, как правило, становится ключевой на президентских выборах.

Дональд Трамп опережает Байдена на 11 пунктов, согласно данным нового опроса, пишет The Hill. Целью исследования было выяснить, кто лучше всего справился бы с американской экономикой. Издание отмечает, что именно эта тема часто становится ключевой на президентских выборах.

Около 42% респондентов выбрали Трампа, 31% отдали свои голоса Байдену, остальные затруднились с ответом. Такие результаты подчёркивают парадокс Байдена: казалось бы, уровень безработицы в стране низкий, фондовый рынок растёт, но нынешнему президенту так и не удалось убедить избирателей в своей компетентности.

Опрос также показал некоторый рост позитивных настроений американцев в области экономики. 27% считают её состояние «хорошим» или «отличным», что на 6% выше результатов четырёхмесячной давности. Однако это не оказало положительного влияния на рейтинг одобрения нынешнего президента. Его деятельность в области экономики по-прежнему одобряют лишь 36% респондентов, как и в ноябрьском опросе.

Администрация Байдена изо всех сил старается выставить нынешнего хозяина Белого дома спасителем Америки, хвастаясь «историческим восстановлением» экономики после пандемии. Однако, похоже, это не возымело действия на избирателей.