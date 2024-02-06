NBC News: в новом опросе Байден проигрывает Трампу по всем пунктам

Результаты нового общенационального опроса NBC News оказались неутешительны для Байдена. Они показали, что его соперник Дональд Трамп ещё больше увеличил своё преимущество в предвыборной гонке. Нынешний глава Белого дома, напротив, проигрывает своему предшественнику по всем пунктам. Причём особенно серьёзный разрыв, 30 пунктов, ожидаемо связан с вопросами иммиграции и охраны границы.

Сегодня мы по-новому оцениваем предстоящую борьбу за переизбрание президента Байдена. Лидер от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп увеличивает своё преимущество в новом общенациональном опросе NBC News.

Он поднялся на пять пунктов в гипотетическом матче на всеобщих выборах. Байден также отстаёт на двузначные цифры по главным для избирателей вопросам. Несмотря на растущую экономику, Трамп опережает по этому вопросу более чем на 20 пунктов. То же самое касается преступности и насилия.

Президент в ходе предвыборной кампании празднует победу на праймериз Демократической партии в Южной Каролине и проводит воскресный вечер в Вегасе в преддверии отбора кандидатов в Неваде.

Он обхаживает латиноамериканских избирателей, критически важный избирательный блок, в котором, как показал наш опрос, Байден и Трамп идут наравне. Байден также отстаёт от Трампа более чем на 30 пунктов по вопросам иммиграции и охраны границы, в то время как сенат готовится принять новый двухпартийный законопроект об иммиграции, вероятно подразумевающий прекращение спорной политики, известной как «поймать и освободить».

КИРСТЕН СИНЕМА, сенатор: А те, кто не соответствует требованиям, будут быстро возвращены в свои страны.

Но у этого может не быть шансов, поскольку Трамп подталкивает республиканцев проголосовать против.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Та сделка, о которой идёт речь, ужасна. Любому республиканцу, который поддержит её, должно быть стыдно.

ВЕДУЩАЯ: В этом вопросе командует Дональд Трамп, господин спикер?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей: Конечно нет, он не командует.

ХАКИМ ДЖЕФФРИЗ, лидер меньшинства в палате представителей: Они не работают для того, чтобы найти реальные решения для американского народа. Они просто следуют указаниям бывшего президента.

А на границе губернатор Техаса Грег Эбботт принимает губернаторов-республиканцев, которые выступают против сделки, и критикует президента Байдена.

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: Политику открытых границ, которую допустил Джо Байден, больше нельзя терпеть.

Тем временем кандидат в президенты Никки Хейли всё ещё пытается сделать большой рывок к победе на праймериз республиканцев в Южной Каролине. В итоге оба лидера оказались на передаче SNL (Saturday Night Live. — ИноТВ).

ПАРОДИСТ: «Шестое чувство», помните его? Я вижу мертвецов.

НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат от республиканцев: Именно это и скажут избиратели, если увидят тебя и Джо в избирательном списке.

Ко мне присоединяется Арон. Белый дом уже высказался по поводу пограничной сделки?

АРОН ГИЛКРАЙСТ, корреспондент: Кейт, пока только для того, чтобы побольнее уколоть спикера Джонсона. Пресс-секретарь заявил, что в связи с предстоящими реформами в области безопасности границ Джонсон пытается придумать любое возможное оправдание, чтобы предотвратить двухпартийные действия. Кейт?

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.