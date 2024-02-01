Fox News: Америка разваливается при Байдене, избиратели предпочитают Трампа

Дональд Трамп уверенно лидирует в семи так называемых колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов 2024 года, сообщает Fox News со ссылкой на новый опрос Bloomberg и Morning Consult. По мнению телеведущей Лоры Ингрэм, удивляться нечему: американцы видят, во что превратились США при Байдене.

Трамп, Трамп, Трамп — вот наша главная тема на сегодня. У либералов ярко выраженное предвыборное расстройство: опрос, проведённый Bloomberg и Morning Consult, показывает, что Трамп уверенно опережает Байдена в семи ключевых «колеблющихся» штатах. А в четырёх штатах, где Трамп в 2020 году проиграл, в 2024-м он побеждает.



В Висконсине, где миллиардеры идут на огромные траты ради Джо (Байдена. — ИноТВ), Трамп лидирует с разницей в пять процентов. В Пенсильвании — внимание! — он на три процента впереди. В Неваде, где правят демократы и где всё для демократов, Трамп громит Байдена: преимущество в целых восемь процентов. То же самое в Джорджии. В Северной Каролине Трамп побеждает с десятипроцентным отрывом. В Мичигане — с пятипроцентным. В Аризоне он на три процента впереди.



Выходит, что наводнить страну миллионами требовательных, неблагодарных и опасных мигрантов — не такая уж хорошая предвыборная стратегия. Кто бы мог подумать! Помните, как в прежние времена демократы со слезами рассказывали, что мы должны помочь всем бедным мигрантам, прячущимся в тени? «Пусть они выйдут из тени, дайте им рабочие места!» Теперь-то они не прячутся, вместо этого они жестоко избивают нью-йоркских полицейских, выполняющих свою работу. Об этом мы ещё поговорим подробнее в нашей программе.



Но только взгляните на этих головорезов! Никто не винит в этом республиканцев, Джо. И большинству людей хватает ума разглядеть фальшивку в законопроекте о границе, состряпанном твоими марионетками в сенате с целью обеспечить тебе политическое прикрытие. Ничто из этого не работает.



ВОПРОС: Вы сделали всё возможное в рамках вашей исполнительной власти? Или вы можете сделать больше, в отсутствие…



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я сделал всё, что в моих силах. Просто дайте мне полномочия, я просил об этом с первого дня, как вступил в должность. Дайте мне пограничную службу. Дайте мне людей, судей. Дайте мне людей, которые могли бы прекратить это и правильно наладить работу.



«Дайте мне пограничную службу!» А чем, по-твоему, она там занималась?



Наши собственные глаза нас не обманывают. Мы все видим, что стало с Америкой за каких-то три года при Байдене! Наркокризис бушует в либеральных штатах, поддерживающих легализацию (наркотиков. — ИноТВ). Вы только посмотрите на эту скорбную статистику: «В 2019 году в Орегоне от передозировки погибло 280 человек. С тех пор каждый год смертность росла и более чем утроилась к 2022 году, когда погибли 956 человек. Штат по-прежнему собирает данные за 2023 год, но если тенденция сохранится, — а в этом нет оснований сомневаться, — общее число погибших от передозировки достигнет 1250».



Люди Байдена якобы договариваются с Китаем о том, чтобы тот прекратил убивать наших граждан фентанилом. Ждите подробностей.



Конечно же, мы знаем об участившихся случаях буйного психоза и шизофрении среди молодёжи, употребляющей марихуану. Посмотрите, что случилось с этой женщиной в Калифорнии: обезумев от «травки», она кидалась на людей с ножом! Как на это отреагировал Байден? Не ужесточил законы, а перевёл марихуану в категорию менее опасных наркотиков! Какой молодец! Как раз то, что нам нужно: больше лодырей, больше уличных зомби, больше смертей.



А как же байденомика? Народ предпочитает Трампа. Все опросы это показывают.



Дата выхода в эфир 31 января 2024 года.