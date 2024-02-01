Newsweek: при Байдене американцы убедились, что элита их презирает

В текущей предвыборной гонке Джо Байден и его однопартийцы пытаются выставить себя защитниками американской демократии. Они открыто демонизируют Дональда Трампа и используют методы «банановых республик» в надежде упечь его за решётку или снять с голосования. Но Трамп всё равно популярнее Байдена, пишет обозреватель Newsweek Джонатан Тобин.

В текущей предвыборной гонке демократы во главе с Джо Байденом решили сделать ставку на уже отработанную в 2020 году тактику. Они противопоставляют себя «склонным к авторитаризму» Дональду Трампу и республиканцам, выставляя себя единственными защитниками американской демократии, пишет обозреватель Newsweek Джонатан Тобин.

«Просто поразительно: партия, которая делает всё возможное, чтобы применять методы банановой республики для посадки в тюрьму или исключения из избирательных бюллетеней своего вероятного противника, утверждает, что представляет демократию. Это лицемерие на стероидах», — возмущается публицист.

Впрочем, по мнению Тобина, доводы Байдена и его соратников, как и их попытки свалить вину за собственные неудачи на Трампа, в любом случае никого не убедят. Особенно с учётом того, что именно действующий президент США «создал катастрофу» на южной границе страны и наводнил страну миллионами нелегальных мигрантов, которые ухудшают и без того тяжёлое положение рядовых американцев.

Опросы показывают, что, несмотря на многолетние нападки корпоративных СМИ, Трамп заметно обходит Байдена по популярности. Причём уверенное движение рейтинга главы Белого дома вниз началось сразу после крушения поезда с химикатами в Восточной Палестине, Огайо, в результате которого стали очевидны безразличие и некомпетентность федерального правительства, отмечает автор статьи.

«Байден и демократы до сих пор не понимают, что огромное количество американцев, которым «байденомика» не приносит доходов, увидели в инциденте в Восточной Палестине символ того, как их презирает элита. Без убедительного решения их проблем вся риторика в мире о том, что Трамп является угрозой демократии, не приведёт к переизбранию президента», — подчёркивает Тобин.