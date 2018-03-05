Mediaite
На вручении «Оскара» пошутили про Россию: «уж в эти выборы Путин не вмешивался»
Ведущий 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» Джимми Киммел пошутил о «российском вмешательстве» в выборы в США, когда статуэтку получили авторы фильма о допинговом скандале в России, сообщает Mediaite. Киммел не обошёл вниманием и членов правительства США.
Mediaite: гостя телеканала MSNBC «заело» на «России» — снова хакеры?
Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями технического сбоя, из-за которого журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус «завис» на слове «Россия». Автор статьи в Mediaite предполагает, что этот — уже третий за день странный случай, связанный с Россией, — мог бы дать пищу для размышлений конспирологам.
Mediaite: Либеральный телеведущий Эд Шульц высказался в защиту Дональда Трампа, давшего интервью телеканалу RT America
Бывшей звезде американского телеканала MSNBC Эду Шульцу не понравились нападки СМИ и предвыборного штаба Хиллари Клинтон на Дональда Трампа, который дал интервью RT America. Как сообщает ресурс Mediaite, Шульц осудил Клинтон за то, что та ни разу не дала интервью RT, и заявил, что причастность Путина к хакерской атаке на демократов — выдумки ее политтехнологов.