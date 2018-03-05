На вручении «Оскара» пошутили про Россию: «уж в эти выборы Путин не вмешивался» Ведущий 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» Джимми Киммел пошутил о «российском вмешательстве» в выборы в США, когда статуэтку получили авторы фильма о допинговом скандале в России, сообщает Mediaite. Киммел не обошёл вниманием и членов правительства США. 5 марта 2018 Mediaite

Mediaite: гостя телеканала MSNBC «заело» на «России» — снова хакеры? Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями технического сбоя, из-за которого журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус «завис» на слове «Россия». Автор статьи в Mediaite предполагает, что этот — уже третий за день странный случай, связанный с Россией, — мог бы дать пищу для размышлений конспирологам. 14 января 2017 Mediaite