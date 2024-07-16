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Mediaite: телеведущий разозлил Байдена, напомнив ему про провальные дебаты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Интервью Джо Байдена пошло не по плану, когда телеведущий поинтересовался, видел ли президент запись дебатов, и заметил ли он то, что видели остальные — во время того июньского выступления он «выглядел сбитым с толку» и растерянным.
Mediaite: телеведущий разозлил Байдена, напомнив ему про провальные дебаты
AP
В понедельник на американском телевидении вышло интервью Джо Байдена, в котором телеведущий пытался выяснить мнение самого президента о его катастрофическом провале на первых президентских дебатах с Трампом, сообщает порта Mediaite. 
 
Ведущий Лестер Холт отметил, что тогда Байден «выглядел сбитым с толку». «В вашем последнем телеинтервью вас спросили, смотрели ли вы дебаты. Ваш ответ был: «Я так не думаю, нет», — пояснил Холт. «Вы посмотрели их с тех пор
 
«Я видел фрагменты. Я не смотрел дебаты целиком», — ответил президент. 
 
Тогда журналист уточнил: «Я думаю, вопрос в том, понимаете ли вы, о чём речь? Вы видите то же, что видели они, что, честно говоря, были моменты, когда вы казались сбитым с толку». 
 
Байдену такой вопрос не понравился: «Лестер, послушайте. Почему, вы, ребята, никогда не говорите о 18-28 ложных заявлениях, которые он сделал (Трамп — ИноТВ). Что вы об этом думаете? Почему пресса никогда не говорит об этом? Подтверждено, что он двадцать восемь раз солгал в ходе дебатов. А у меня была очень очень плохая ночь. Я совсем неважно себя чувствовал. Я облажался». 
 
Холт продолжил: «Я просто задаю этот вопрос, потому что мысль о том, что вы видели или не видели то, что заметили некоторые из этих людей, вы понимаете…»
 
«Мне не нужно было ничего видеть, я там был», — перебил его Байден. «Мне не нужно было этого видеть, я был там, и, кстати, серьёзно, вы не ответили на мой вопрос, почему же пресса не говорила о всей той лжи, которую он сказал?» 
 

Холт парировал: «Мы сообщили о многих проблемах, возникших в ходе этих дебатов». Однако Байден не согласился: «Нет, вы этого не сделали». «Мы вам их предоставим», — заключил Холт.  

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