Mediaite: покрывая «голого короля» Байдена, американские СМИ приблизили победу Трампа

Американские СМИ долгое время делали вид, что у действующего президента США нет проблем со здоровьем. Тем самым они создавали альтернативную реальность и обманывали избирателей-демократов, для которых стало полной неожиданностью, что на предстоящих выборах Джо Байден с большой долей вероятности проиграет Дональду Трампу, пишет в статье для Mediaite политический комментатор Дженк Уйгур.

После провальных дебатов корпоративные СМИ принялись критиковать Джо Байдена. При этом именно они сыграли огромную роль в создании альтернативной реальности о здоровье президента, обманув тем самым американскую общественность, пишет в статье для Mediaite политический комментатор Дженк Уйгур.

По его словам, окружение главы Белого дома смогло создать небылицу о сильном кандидате, который за кулисами был «энергичным человеком», благодаря тому, что коллективная пресса проделала ужасную работу по информированию читателей и зрителей. Её представители предпочли принимать и механически повторять явно ложные тезисы кампании Байдена, а не подвергать их сомнению.

Подобная работа СМИ лишь навредила избирателям-демократам, которые в основном смотрели кабельные новостные телеканалы и понятия не имели, насколько просел рейтинг действующего президента. И теперь они просыпаются и осознают «шокирующую новость», что, скорее всего, на предстоящих выборах победит Дональд Трамп, отмечает автор статьи.

Многие работники СМИ жалуются, что, если бы ранее они подвергли сомнению психическое состояние Байдена, то Белый дом раздавил бы их в лепёшку. «Ну и что? Это ваша работа. Настоящая журналистика бросает вызов сильным мира сего», — считает публицист.

«Если задача репортёра не в том, чтобы указывать на то, что король голый, то в чём смысл профессии? На протяжении большей части текущей кампании пресса помогала Белому дому делать вид, что президент одет, поэтому, когда в середине дебатов с него спали метафорические штаны, страна была искренне поражена», — подчёркивает Уйгур.