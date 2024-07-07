Fox: если бы американцы следили не только за либеральными СМИ, они бы давно поняли, что «корабль идёт ко дну»

Проблемы со здоровьем Джо Байдена — это «главный секрет Полишинеля в Вашингтоне», считают ведущие Fox News. Более того, эта проблема находится на поверхности уже несколько лет, однако для тех, кто следит лишь за правительственными СМИ и не смотрит живые выступления президента, всё стало очевидным только после дебатов.

КЕЙЛИ МАКИНАНИ, ведущая, бывшая пресс-секретарь Белого дома: Пока вся семья Байдена остаётся на его стороне (даже Валери Байден всё ещё поддерживает его участие в президентской гонке, хотя, согласно тому, что мы видели, и выражала некоторые вопросы), его сотрудники, кажется, придерживаются другого мнения. Вот вам новая статья Axios от сегодняшнего утра: «Сотрудники Байдена «несчастны» и встревожены — давление нарастает».

Тодд, я читаю статью — и здесь такие жестокие цитаты! «Все несчастны, а старшие советники — это просто чёрная дыра…» Это слова официального представителя Белого дома. «Даже если вы пытаетесь сосредоточиться на работе, вам всё равно ничего не удастся добиться или получить хоть какую-то реакцию от высшего руководства». В этой статье член Национального комитета Демократической партии заявляет: «Мы словно в фильме «Уикенд у Берни», а окружение Байдена пытается его подбодрить».

Просто поставьте себя на место сотрудника низшего звена, работающего с Байденом, вокруг которого вы буквально создали кокон, о чём широко сообщалось: каким же обманутым вы будете себя чувствовать? Или вы член Национального комитета Демократической партии, вы демократ, который был полностью предан партии — вы будете чувствовать себя преданными, вы будете обижены. И именно поэтому мы и получаем подобные утечки.

ТОДД ПИРО, ведущий: Я понимаю вашу мысль о предательстве. Кстати говоря, в основном все эти сотрудники низшего звена там для того, чтобы попытаться построить карьеру в Вашингтоне…

Но для меня всё равно всё сводится к одному факту: это ведь никогда не было секретом! Тот факт, что у Джо Байдена наблюдаются когнитивные трудности на его посту и, очевидно, во время участия в кампаниях и дебатах, — да это ведь главный секрет Полишинеля в Вашингтоне!

Я понимаю, вы не слышали об этом от CNN, MSNBC, местных станций в Вашингтоне или общенациональных станций — но это же было на поверхности для всех. Будь то Fox News или другие консервативные издания… Да вы просто могли видеть всё своими собственными глазами, когда Байдену разрешали открыть рот!

Вы всё могли понять не только в прошлый четверг, но и на протяжении последних трёх с половиной лет. Я бы сказал, даже во время самых первых дебатов, когда Джо Байден ещё выступал против Камалы Харрис. Я считаю, что это всё просто издевательство над пожилым человеком. Дебаты эти были, кажется, в 2019 году, если не ошибаюсь…

В общем, вы должны сделать шаг назад, и вы всё поймёте: да, корабль идёт ко дну. В Белом доме всё дышит на ладан. Но вы должны были это понимать, потому что информацию от вас никто не прятал.

И я бы добавил ещё кое-что. Вы хотите знать, почему Хантер и Джилл так жаждут, чтобы Джо Байден остался на посту? Хантер хочет получить гарантию помилования, а Джилл — быть первой леди. И это ясно каждому.

ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий: Я её за это даже не виню. Вряд ли это ужасно трудная жизнь…

Послушайте, я полагаю, были события, которые предшествовали этой статье Axios, в которой говорится о «персонале-чёрной дыре». До этого в течение нескольких дней анонимные сотрудники говорили источникам, что Байден злой, и им приходится предварительно обсуждать то, что они приносят на брифинг, потому что он очень злится. Затем произошло то собрание сотрудников с главой аппарата Белого дома, призванное «сплотить войска«. А через два дня после этого «сплочения войск» выходит эта статья в Axios. Кажется, ничего не сработало…

Дата выхода в эфир 06 июля 2024 года.