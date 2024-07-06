NYP: новое интервью Байдена ABC News доказало — у президента старческий маразм

Попытки Джо Байдена развеять сомнения американцев в своей профпригодности в новом интервью не увенчались успехом. Вместо этого избиратели ещё сильнее задались вопросом: «отрицание или старческий маразм?», — пишет New York Post. В ходе интервью президент признался, что не проходил тест на когнитивные способности, не верит результатам предвыборных опросов, а также заявил, что снимется с предвыборной гонки, только если бог сойдёт с неба и велит ему это сделать.

В пятницу вечером ABC News опубликовал долгожданное интервью с Джо Байденом, которое должно было развеять сомнения избирателей после неудачных дебатов. Однако, как утверждает New York Post, президент лишь ещё больше убедил американцев в том, что у него глубокий старческий маразм. «Ширма приоткрыта, и попытка вернуть её обратно с помощью ряда послеобеденных речей, записанных при помощи телесуфлера, не удастся».

Как отмечает издание, это интервью скорее представляло из себя попытки ведущего в течение 22 минут тонко намекнуть президенту, что переизбираться ему не стоит. Однако «ни поведение Байдена, ни его ответы не внушали доверия», считает NYP.

Когда ведущий справедливо заметил, что «усталость» — странное оправдание провала, учитывая, что президент больше недели отдыхал в своей загородной резиденции, Байден заявил, что «сильно простудился» и болел во время дебатов, а затем ещё раз изменил свои показания, сказав, что всё это был просто «плохой эпизод».

В ходе интервью глава Белого дома признался, что не проходил тест на когнитивные способности, а также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.

Ещё одним ярким моментом интервью стал вопрос президенту об удручающих показателях в опросах — «он просто сделал вид, что их не существует», пишет NYP. «Я не верю, что это мой рейтинг одобрения. Это не то, что показывают наши опросы», — сказал Байден.

Наконец, лидер США подтвердил своё намерение остаться в президентской гонке, подчеркнув, что выйдет из неё только по просьбе бога. «Если бы Господь Всемогущий сказал мне выйти из гонки, я бы вышел из неё», — заявил Байден, добавив, что бог пока «не собирается сходить с неба».