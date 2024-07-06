CNN: на саммите НАТО Байдену предстоит восстановить репутацию после дебатов

Неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом, безусловно, «омрачит» саммит НАТО, пишет CNN. Многочисленные дипломаты признались изданию, что всё внимание во время встречи альянса будет приковано к президенту США. Ему предстоит доказать, что он по-прежнему в здравом уме и может дать отпор Трампу, возвращения которого так опасается Европа.

Когда на следующей неделе мировые лидеры соберутся на саммите НАТО в Вашингтоне, они будут заняты не столько альянсом, сколько «внимательным наблюдением» за Джо Байденом после его неудачного выступления на дебатах. Провал Байдена был встречен лидерами всего мира с шоком и беспокойством, поэтому теперь на президента «будет оказываться огромное давление», чтобы он хорошо выступил и показал, что всё ещё является реальным конкурентом Трампа. Такими обсуждениями с CNN поделились многочисленные дипломаты.

По словам одного из источников, на саммите НАТО Байден «определённо будет в центре внимания». «Как он выглядит? Как говорит? Как двигается? В форме ли он? Я полагаю, что он и его команда будут стараться сосредоточиться на том, чтобы он выглядел бодрым и более соображающим», — приводит издание слова дипломата.

Как отмечает другой европейский политик, даже если Байден выступит хорошо, «сомнения всё равно останутся», учитывая, как плохо он показал себя на дебатах. По его словам, если выступление на саммите обернётся ещё одним явным провалом, это и вовсе посеет в Европе «кризисные настроения», передаёт CNN.