Штаб Трампа: теперь все видят, что Байден не в состоянии быть президентом

Теледебаты разоблачили нечестность и ложь демократической партии, члены которой лгали американцам об умственном состоянии Байдена, заявила в эфире Fox News пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт. По её словам, стало очевидно, что нынешний президент представляет угрозу национальной безопасности, а лагерь демократов разваливается на глазах.

Президент Трамп и наша предвыборная кампания видят то же, что и вся остальная Америка, а именно, что Джо Байден не имеет права быть президентом Соединённых Штатов ещё четыре года. Он слишком некомпетентен, он слишком слаб и он нечестен.

А прошлый четверг разоблачил нечестность, ложь и коррумпированность демократической партии, а также их союзников в основных средствах массовой информации, которые в течение последних четырёх лет лгали американской общественности о снижении когнитивных способностей Джо Байдена, о котором мы говорили, о котором президент Трамп говорил правду.

Но предвыборный штаб Байдена указал на нас пальцем и заявил, что мы лжём, занимаемся дешёвыми подделками. В состоянии Джо Байдена нет ничего дешёвого или фальшивого. Это видит не только наша страна, но и весь мир. Джо Байден представляет угрозу национальной безопасности, демократическая партия находится в кризисном состоянии, они разваливаются на наших глазах.

Что касается нашей предвыборной кампании, сборы президента Трампа превысили сборы Джо Байдена и демократов. По данным опросов общественного мнения, он опережает Джо Байдена на шесть пунктов в последнем опросе CNN, а также опережает всех остальных кандидатов от демократов, о которых говорит болтливый класс в Вашингтоне.

Он на пути к победе, потому что этой стране нужен сильный лидер, и президент Трамп — именно такой лидер.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.