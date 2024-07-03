Гринвальд: демократы заметили когнитивный спад Байдена уже очень давно — но говорить об этом запрещалось

Однопартийцы Байдена заговорили о его умственных проблемах ещё перед его первым президентским сроком — но, когда он стал главой Белого дома, эта тема попала под запрет, отмечает журналист Гленн Гринвальд в интервью Breaking Points. Сегодня СМИ и демократы пытаются доказать, что заметили проблему позже всех: однако всё это время они сознательно запрещали правду и лгали в своих интересах, не задумываясь о последствиях.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, американский адвокат и журналист: Первыми, кто ещё в 2018-19 годах высказывал опасения насчёт расстройства и нарушения когнитивных функций Джо Байдена, были аппаратчики Демократической партии, видевшие ситуацию изнутри. Они очень опасались, что Байдена выдвинут кандидатом, скажем так, «по умолчанию», как человека, работавшего вместе с Обамой, и полагали, что у них есть целая плеяда свеженьких кандидатов, которые подойдут гораздо лучше. Эти партийные функционеры предостерегали, в том числе публично, говоря, что «это уже не тот Байден, он потерял хватку», и тому подобное. В этом была главная суть шпилек со стороны его соперников на праймериз, таких как Кори Букер и Хулиан Кастро: «Эй, Джо, ты что, забыл, что сказал две минуты назад? Да ты, похоже, не помнишь, о чём только что говорил!»

Всё это витало в воздухе пять лет, но как только Байдена официально выдвинула партия, тема попала под запрет. Стоило её поднять, как в ту же минуту тебя клеймили: «Да это сторонник Сандерса или фанатик-трампист, который в своих нападках на этого славного человека переходит на личности!»

Но за последний год в прессе появлялись и такие материалы, как всего месяц назад в газете The Wall Street Journal, где подробно сообщалось, что зачастую на встречах Джо Байден словно бы отключается, пропадает, дезориентируется, говорит неслышно и бессвязно. Так что заявлять, будто кто-то в СМИ был потрясён, узрев на дебатах такую версию Джо Байдена, — значит совсем держать нас за дураков. Тем более что годами всё это в Байдене подмечали и говорили об этом рядовые американцы, люди без доступа к каким-то особым источникам или сведениям.

СМИ хотят уверить вас, будто заметили это позже всех. В действительности же их поймали на том, что они в его интересах лгали, скрывали факты, а всякого, кто говорил об этом на протяжении последнего года, атаковали как некоего распространителя дезинформации. И теперь, когда даже при всей ничтожности своего авторитета они больше не могли отрицать того, что все прекрасно видели, им пришлось это признать, и вдруг зазвучали все эти фальшивые вопросы: «Ох, да как же так получилось? Да кто же виноват?» Виноваты они все: и Демократическая партия, и байденовский Белый дом, и ближайшие помощники Байдена, и особенно принадлежащие корпорациям СМИ, которые с ними заодно.

Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.