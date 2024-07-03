NYP: «не единичный случай» — у Байдена регулярно наблюдались признаки умственного упадка
Бернстайн также добавил, что по словам его источников, всякий раз, когда они поднимали эту тему, их сразу осаживали.
Бернстайн также добавил, что по словам его источников, всякий раз, когда они поднимали эту тему, их сразу осаживали.
В пресс-службе «МегаФона» рассказали RT, что не получили документы от ФАС касательно взимания дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
Обвинение запросило по 18 лет колонии для сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, собиравшихся перейти границу и вступить в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер высказалсь о праздновании гола защитника сборной Турции Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Австрией.
Число погибших в результате давки на религиозном собрании в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии возросло до 121.
В Москве начали применять новый вид звуковой терапии для реабилитации детей с инвалидностью, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцкий предложила не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с возникновением тяжёлых погодных условиях, которыми среди прочих предлагается считать жаркую погоду.
Жена Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова в беседе с RT назвала «желтухой» информацию о проблемах со здоровьем у мужа.
Российский МИД объявил сотрудника румынского посольства персоной нон грата в ответ на решение Бухареста выслать российского дипломата.
В Союзе потребителей России предложили обязать изготовителей пищевых продуктов и готовых блюд регулярно подтверждать соответствие производственных процессов требованиям санитарного законодательства и информировать о результатах потенциальных потребителей.
Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказал мнение, что сборная России смогла бы показать хороший футбол на чемпионате Европы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями Катара на полях саммита ШОС в Астане.
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится во Франции.
В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор Юрию Чекину, обвиняемому в убийстве бывшего прокурора региона Юрия Бедерина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самое сложное для настоящего президента — высокое доверие народа.
Спортивный менеджер Тимур Гурцкая подверг критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
Российское правительство внесло в Государственную думу поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по пригороду Гуляйполя в Запорожской области, где ВСУ хранят технику.
Полиция Франкфурта проводит проверку касательно избиения болельщика стюардами на матче чемпионата Европы.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в День независимости Белоруссии отметил, что у страны единые ценности с Россией.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследования после празднования гола защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала с Австрией.
В пресс-службе МТС рассказали RT, что пока не получили документы от ФАС касательно взимания дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский глава Владимир Путин не обсуждает с бывшим лидером США Дональдом Трампом вопросы об урегулировании конфликта на Украине.
Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака пройдёт медицинское обследование перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы с Англией.
Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов рассказал, что подготовка к свадьбе с Александрой Трусовой не мешает тренировочному процессу.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны увеличить квоту на обучение монгольских студентов.
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится в Европе, несмотря на ситуацию с задолженностью по алиментам.
Двое болельщиков подверглись избиению со стороны стюардов на матче чемпионата Европы по футболу.
Во время повторной атаки украинских беспилотников в Алёшках Херсонской области погибли два человека, ещё один пострадал.
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке транспорта на государственный учёт или перерегистрации в связи со сменой владельца.
Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, сообщил, что его слова были искажены.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Полузащитник «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о подписчиках в социальных сетях.
В Москве на новостройке погиб рабочий башенного крана, который потерял сознание из-за сильной жары.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович оценил дисквалификацию российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна из-за инцидента с болельщиком.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Анкарой имеются нерешённые вопросы.
В Смоленске 27 июня ребёнок упал на батуте и получил травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич высказался о поражении команды от Турции в 1/8 финала чемпионата Европы.
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье.
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил о завершении спортивной карьеры.
Украинская армия нанесла удары по Киевскому району Донецка с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО.
Полиция после ночной драки со стрельбой у ТЦ в Тюмени начала расследование уголовного дела о хулиганских действиях.
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о поражении Андрея Рублёва в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам связи МТС, «МегаФон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
Специалисты обследовали Цемесскую бухту и прибрежную полосу в Новороссийске после атаки украинской армии.
Муфтий Дагестана заявил о временном запрете ношения никаба, сообщил его заместитель Абдулла Салимов.
Себастьян Ледюр, агент нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
В Новороссийске два коммерческих помещения и квартира получили повреждения в результате атаки украинской армии, заявил мэр города Андрей Кравченко.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что на стационарном лечении в регионах страны остаются 70 человек, которые заболели ботулизмом.