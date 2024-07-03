Semafor: после провальных дебатов саммит НАТО станет для Байдена ещё одним тестом на профпригодность

Предстоящий саммит НАТО, который пройдёт в Вашингтоне на следующей неделе рассматривается Белым домом как возможность для Байдена показать себя с лучшей стороны и сгладить негативное впечатление от теледебатов, сообщает Semafor со ссылкой на источники из администрации. Однако теперь к нему будет приковано повышенное внимание. Европейские лидеры учли провал президента и теперь готовятся к возвращению Трампа.

На следующей неделе в Вашингтоне запланирован очередной саммит НАТО. Ряд сторонников Байдена полагают, что Белый дом использует это мероприятие, чтобы сгладить впечатление от неудачного выступления президента на дебатах, которое вызвало панику в стане демократов, сообщает портал Semafor.

«Я надеюсь, что в течение следующих семи-десяти дней президент будет активно встречаться с людьми в разных частях страны, отстаивая свою точку зрения, проводя мероприятия, которые продемонстрируют его международный авторитет, такие как мероприятие НАТО», — приводит издание слова Джима Кесслера, вице-президента по политическим вопросам центристско-демократического аналитического Third Way.

«Безусловно, где-то на международной арене — как раз то место, где он может себе помочь», — добавил он.

В Вашингтоне соберутся лидеры европейских государств на празднование 75-летия Североатлантического альянса. Конечно, встречи будут сопровождаться не только фотосессиями и торжественными приёмами. Неизбежны разговоры и вопросы от политиков, которых Байден в последнее время старался избегать.

Источник, близкий к администрации, пояснил Semafor, что саммит рассматривается как хорошая возможность для Байдена, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества и дипломатические достижения на мировой арене. К тому же тот факт, что это мероприятие пройдёт в Вашингтоне, привлечёт дополнительное внимание прессы.

Как правило, саммит НАТО несёт политические преимущества для президента, который стремится к победе. Байден может сыграть на контрасте с Трампом, который предложил отказаться от помощи союзникам, не вносящим достаточный вклад в оборонный бюджет альянса.

Однако сложность нынешней ситуации состоит в том, что теперь к главе Белого дома будет приковано особенно пристальное внимание, в том числе и со стороны военных союзников США. Европейские лидеры, безусловно учли провал его выступления на дебатах и теперь всё больше готовятся к возвращению Трампа.

«Людей интересует будущее демократической кампании. Если Байден продолжит демонстрировать такие же низкие результаты, как в четверг, я думаю, мы приближаемся к победе Трампа», — поделился с порталом неназванный европейский чиновник. В Европе есть политики, которых пугает такая перспектива.

«Их не волнует Джо Байден. Они имели дело с Джо Байденом. Они работали с Джо Байденом. Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола. Их беспокоит Дональд Трамп, который на самом деле не понимает, что такое демократия», — цитирует Semafor слова главного демократа в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Микса.

Предстоящий саммит очень важен для Белого дома, который хочет продемонстрировать сплочённость США и европейских союзников. Особенно на фоне происходящего на Украине.

«Белый дом с самого начала подготовки к этому саммиту, как и год назад, заявлял, что они не хотят никаких проблем, вызывающих разногласия. Это часть поддержания позитивного повествования о единстве», — сказал другой европейский чиновник. Он также отметил, что в нынешних условиях приоритетным стал именно акцент на единстве. На этом фоне, другие, более спорные вопросы, вроде распределения бремени, отошли на второй план.

Вопрос о результатах президентских дебатов и последовавших обсуждений задали и давнему советнику Байдена Энтони Блинкену. В ответ госсекретарь решительно поддержал внешнеполитические шаги президента. По его словам, союзники США «увидели президента, который реинвестировал Америку, реинвестировал Америку в мир, реинвестировал в эти альянсы, в эти партнёрства так, как они того хотят».

Блинкен также добавил, что благодаря Байдену произошёл резкое повышение доверия к лидерству США во всём мире.