American Conservative Оригинал

TAC: военные подрядчики США на Украине лишь обострят конфликт и навредят американским интересам

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Планы администрации Байдена разрешить оборонным подрядчикам США работать на Украине были встречены критикой со стороны многих экспертов и политиков, пишет The American Conservative. Эти, как отмечает издание, «внешнеполитические реалисты» уверены в том, что данный шаг Белого дома лишь обострит украинский конфликт и будет идти вразрез с национальными интересами Соединённых Штатов.
TAC: военные подрядчики США на Украине лишь обострят конфликт и навредят американским интересам
AP
После того как стало известно о том, что администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить американским военным подрядчикам работать на Украине якобы для обслуживания техники американского производства, среди внешнеполитических реалистов — как политиков, так и экспертов — эта новость была встречена критикой, пишет The American Conservative.

В частности, многие эксперты и политики опасаются, что это решение может привести к обострению конфликта и оказаться контрпродуктивным для интересов США.

«Мысль о том, что американские подрядчики будут находиться в зоне риска, создаст возможность случайного или преднамеренного нападения, которое приведёт к жертвам среди наших соотечественников; такие жертвы могут оказать давление на администрацию, чтобы та ещё глубже погрузилась в эту войну», — заявил в общении с The American Conservative Уилл Ругер, президент Американского института экономических исследований.

«Мы не хотим повторения опыта прошлых лет, когда мы медленно всё глубже и глубже погружались в конфликты, которые были ненужными с точки зрения наших жизненно важных национальных интересов», — добавил он.

«Русские определённо попытаются ликвидировать американских подрядчиков», — заявил изданию Анатоль Ливен, директор евразийской программы Института Куинси.

Закари Пайкин, замглавы проекта «Лучший порядок» в Институте Куинси заявил, что этот шаг администрации Байдена, скорее всего, укрепит господствующее в Москве мнение, что нынешнее военное противостояние — это «не российско-украинский конфликт, а прямой конфликт с НАТО, происходящий на украинской земле».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
American Conservative США Северная Америка
теги
Джо Байден НАТО Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров