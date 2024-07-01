Экс-президент Швейцарии — Ален Берсе избран новым генеральным секретарём Совета Европы, но не голосами украинской делегации. Роджер Кёппель из Die Weltwoche отмечает, что Берн тратит на Киев миллиарды, жертвует своим нейтралитетом, организовывая конференцию Зеленского, а в благодарность не получает даже голосов в Совете Европы. Кёппель надеется, что эта «неблагодарность» пробудит наивных политиков в Берне, которые втягивают страну в украинский конфликт.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Приветствую всех, добро пожаловать и прекрасного доброго утра. Дорогие дамы и господа, любимые друзья, я приветствую вас на швейцарском выпуске «Weltwoche Daily — Другой взгляд: независимый, критический, хорошо подкованный» в понедельник, 1 июля 2024 года. В (газете. — ИноТВ) Sonntagsblick вас ждёт интересное открытие. Коллеги явно наткнулись на кое-что взрывоопасное. А именно, точные результаты выборов, или точнее, кто проголосовал за швейцарского кандидата в Совет Европы, нового генерального секретаря Алена Берсе.

И, о чудо, швейцарец, бывший президент конфедерации, не получил голосов от официальной правительственной депутации украинцев, за Берсе проголосовали только оппозиционеры, которые не поклонники Зеленского. Но, так сказать, фракция Зеленского в Совете Европы отказалась от голосования за Швейцарию. И это на фоне того, что Швейцария тратит на Украину миллионы, миллиарды.

А ведь мы только что организовывали так называемую мирную конференцию в Бюргенштоке по желанию Зеленского. За счёт Швейцарии — ещё один конфуз и ущерб швейцарскому нейтралитету — и в качестве благодарности даже ни одного голоса за Алена Берсе в Совете Европы. Если вы спросите меня, это настоящий скандал. Это наглость. И это верх неблагодарности, но я бы сказал, что швейцарские внешнеполитические деятели заслужили это.

Я также писал здесь, в Weltwoche, что Зеленский явно не уважает людей, которые за него заступаются. Или не держит своих людей под контролем. То есть это положение вещей, от которого волосы встают дыбом. Но, надеюсь, это также станет откровением для этих наивных людей в Берне, которые вовлекают Швейцарию всё глубже и глубже в эту войну своей слишком односторонней политикой в отношении Украины.

Дата выхода в эфир 1 июля 2024 года.