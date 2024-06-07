Frankfurter Allgemeine Оригинал

Президент Швейцарии: для мира за столом переговоров нужны обе стороны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Конференция по Украине в Бюргенштоке не закончится мирным соглашением, поскольку для этого необходимо участие Владимира Путина, признаёт президент Швейцарии Виола Амхерд. Несмотря на то что альпийская конфедерация представляет себя как площадку для переговоров, в интервью Frankfurter Allgemeine Амхерд допустила передачу Украине швейцарских танков и систем ПВО в рамках нового понимания нейтралитета.
Президент Швейцарии: для мира за столом переговоров нужны обе стороны
AP

Для страны-организатора швейцарской конференции по Украине становится очевидным будущее отсутствие реальных результатов переговоров. «Нам ясно, что по итогам конференции мы не подпишем мирное соглашение», — заявила в интервью Frankfurter Allgemeine глава конфедерации Виола Амхерд.

Политик, совмещающая должности министра обороны и президента Швейцарии, понимает, что «для мира нужны обе стороны за столом», и высказала надежду, что Россия примет участие в последующих встречах. На этой встрече же «мы хотим укрепить доверие и найти решения по тем вопросам, которые важны для гражданского населения, а затем и для мира в дальнейшем», — поясняет Виола Амхерд.

В интервью швейцарский политик подчеркнула важность присутствия на встрече незападных стран. Из 80 стран, подтвердивших участие, половина приходится на Азию, Африку и Южную Америку. «Таким образом, Глобальный Юг представлен», — утверждает Амхерд. Как особый успех она отмечает согласие Индии.

В то же время Амхерд отказалась комментировать немецкому изданию заявления Зеленского о Китае, который «делает всё, чтобы помешать другим странам принять участие в мирном саммите». По её словам, Китай понимает важность встречи, хотя и отказался в ней участвовать. Глава Швейцарии подчеркнула, что она была готова пригласить и Россию, но «ещё до того, как мы разослали приглашения, Россия публично заявила, что не будет участвовать».

В Германии Швейцарию критикуют за недостаточную поддержку Украины, и Амхерд вынуждена оправдываться. Она поясняет, что из-за нейтралитета альпийская конфедерация не поставляет оружие на Украину, но, например, обещала ₣5 млрд на восстановление.

Амхерд также считает, что Швейцарии стоит пересмотреть обязательства по нейтралитету. По её словам, ситуация с 1907 года, когда были приняты действующие правила, изменилась, и положения устава ООН позволяют поддерживать Украину.

В этом контексте она допускает поставки списанных швейцарских танков Leopard-1 и новых систем ПВО Patriot. Относительно танков она заявила изданию, что конфедерация всё ещё «изучает» вопрос «относительно прав собственности». «Как только это будет завершено и появится ясность, мы сможем снова рассмотреть заявку на покупку от Rheinmetall», с последующей возможной передачей Украине.

Относительно предложение министра обороны Германии Бориса Писториуса к Швейцарии отказаться от заказанных систем Patriot в пользу Украины Амхерд заявила, что «в принципе открыта к рассмотрению этого предложения». По её мнению, детали такого соглашения нужно рассмотреть ещё и самой Германии.

Политик не видит Швейцарию в НАТО или в ЕС, но подчёркивает важность сотрудничества с ними. «Мы хотим более тесно сотрудничать с НАТО в будущем, помимо прочего, мы можем представить себе отправку большего количества наших офицеров в структуры НАТО и участие в учениях». Политик надеется, что ей уже к концу года удастся преодолеть сопротивление в швейцарском парламенте для заключения соглашения с ЕС по экономической интеграции.

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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