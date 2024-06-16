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Корреспондент France 24: Киеву не удаётся убедить даже украинцев в том, что саммит в Швейцарии успешен

Материал представлен в переводе ИноТВ
На Украине критично воспринимают заявления киевских властей об успехе встречи в Швейцарии, сообщает Гулливер Крегг. Причина в том, что основная цель — завлечь на саммит как можно больше представителей Глобального Юга — не достигнута. Страны или совсем не отправили своих представителей, или же представлены на самом низком уровне. Корреспондент France 24 указывает, что в провале мероприятия обвиняют главу администрации Андрея Ермака.

ГУЛЛИВЕР КРЕГГ, корреспондент France 24: Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита. Но, несмотря на это, большинство экспертов считают, что идея проведения этого мероприятия на самом деле не заключается в мирном саммите в традиционном смысле этого слова, а скорее в саммите, призванным показать миру, сколько стран поддерживают видение мира Владимира Зелинского. Которое, конечно же, предполагает вывод Россией всех своих сил с Украины.

Это больше похоже на саммит по поддержке Украины. И приоритетом для украинцев было привлечение к участию, как можно большего числа стран Глобального Юга и хоть какое-то участие Китая. Но Китай не принимает участия. Хотя швейцарская сторона и заявляет, что у них более 92 делегаций, и половина из них, по крайней мере, представлена на уровне глав государств или глав правительств, крупные страны глобального Юга, таких как Индонезия и Индия, не представлены. Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, который может быть представлен на таком уровне.

В таких определениях это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам.

Дата выхода в эфир 15 июня 2024 года.

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источник
France 24 Франция Европа
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