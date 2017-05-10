AFP
Слухи о «счёте на Багамах»: RT выступил против «лживых заявлений» представителей движения «Вперёд!»
RT раскритиковал штаб Эммануэля Макрона за обвинения в распространении слухов о счёте на Багамах избранного президента Франции, пишет AFP. Представители российского телеканала отметили, что подобные лживые обвинения лишь подпитывают теории заговора, а на деле представляют собой обыкновенную клевету.
AFP: Турецкие томаты стали жертвами российского эмбарго
Из-за российского эмбарго богатый урожай отборных турецких томатов не находит своего покупателя. Производители овощей вынуждены искать другие страны для экспорта или сбывать продукцию на местных рынках, сообщает AFP. При этом продавать томаты турецкие производители вынуждены по значительно более низким ценам, что оборачивается для них потерей почти половины прибыли.
Чернобыль начали обживать дикие животные
Со дня крупнейшей ядерной катастрофы прошло почти тридцать лет. Радиоактивная зона вокруг Чернобыльской АЭС стала неожиданным местом обитания для вернувшихся сюда медведей, рысей и лошадей.
Украинские военные рассказали, чему их учат американцы
Стрелять по мелким мишеням с 10 метров вместо обычной стрельбы на 100 метров – вот один из навыков, которые украинские военные перенимают у американских инструкторов. При этом, как признался AFP один из участников учений, украинцы из этих тренировок открывают немного нового для себя: подобные упражнения выполнялись и ранее, а методика хоть и отличается, но не во всем.
Эксперт: Минские соглашения лишь замораживают конфликт в Донбассе
Конфликт на Украине не получится решить в ближайшее время, считает независимый военный аналитик Александр Гольц. По его словам, соглашения, достигнутые в Минске, способствуют сохранению на территории Украины самопровозглашенных республик, но не делают возможной федерализацию страны, на которой настаивает Россия.
Французские журналисты признали Путина «главным действующим лицом» года
Журналисты AFP опубликовали ежегодный рейтинг самых выдающихся или наиболее влиятельных людей, который в этом году возглавил Владимир Путин. По мнению французского агентства, украинский кризис и разлад между Россией и Западом стали важнейшими событиями в 2014 году.
AFP: Славянск близок к гуманитарной катастрофе
Из-за бомбардировок жители Славянска остались без воды, электричества, телефонной связи и даже домов, сообщает AFP. Жители не понимают, почему они вынуждены страдать из-за конфликта между киевскими властями и народными ополченцами, которых те именуют сепаратистами, и не знают, откуда ждать помощи.
AFP: Поток украинских беженцев в Россию не перестает расти
Все больше и больше жителей востока Украины покидают свои дома и пересекают украинско-российскую границу, сообщает AFP. Как признаются журналистам агентства сами люди из очередей на КПП, они бегут от украинской армии, которая обстреливает и бомбит районы, где они жили.
AFP: Украина укрепляет границы и готовится к обороне
Недалеко от границы с Россией Украина развернула новые бронетанковые части, усилила таможенные и пограничные наряды. Также ужесточили порядок досмотра транспортных средств, которые въезжают с российской территории. Несмотря на заверения Москвы, что она не собирается вторгаться на Украину, Киев принимает дополнительные оборонительные меры, сообщает AFP.
Олимпиада сделает для Сочи из февраля июль
Олимпийские игры превратят для города Сочи зиму в лето. Если обычно на зимние месяцы приходится меньше работы по сравнению с летними в 5-6 раз, то сейчас все будет по-другому. Руководитель сочинского аэропорта Леонид Сергеев признался, что в феврале ожидается 400 000 гостей.
Семьи жертв теракта в троллейбусе получат по миллиону рублей
Семьи людей, погибших в результате теракта в волгоградском троллейбусе, получат по одному миллиону рублей, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Он также отметил, что родственникам жертв взрыва также будут выделены необходимые для проведения похорон средства, сообщает AFP.