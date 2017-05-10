Слухи о «счёте на Багамах»: RT выступил против «лживых заявлений» представителей движения «Вперёд!» RT раскритиковал штаб Эммануэля Макрона за обвинения в распространении слухов о счёте на Багамах избранного президента Франции, пишет AFP. Представители российского телеканала отметили, что подобные лживые обвинения лишь подпитывают теории заговора, а на деле представляют собой обыкновенную клевету. 10 мая 2017 AFP

AFP: Турецкие томаты стали жертвами российского эмбарго Из-за российского эмбарго богатый урожай отборных турецких томатов не находит своего покупателя. Производители овощей вынуждены искать другие страны для экспорта или сбывать продукцию на местных рынках, сообщает AFP. При этом продавать томаты турецкие производители вынуждены по значительно более низким ценам, что оборачивается для них потерей почти половины прибыли. 20 мая 2016 AFP

Чернобыль начали обживать дикие животные Со дня крупнейшей ядерной катастрофы прошло почти тридцать лет. Радиоактивная зона вокруг Чернобыльской АЭС стала неожиданным местом обитания для вернувшихся сюда медведей, рысей и лошадей. 13 февраля 2016 AFP

Украинские военные рассказали, чему их учат американцы Стрелять по мелким мишеням с 10 метров вместо обычной стрельбы на 100 метров – вот один из навыков, которые украинские военные перенимают у американских инструкторов. При этом, как признался AFP один из участников учений, украинцы из этих тренировок открывают немного нового для себя: подобные упражнения выполнялись и ранее, а методика хоть и отличается, но не во всем. 25 апреля 2015 AFP

Эксперт: Минские соглашения лишь замораживают конфликт в Донбассе Конфликт на Украине не получится решить в ближайшее время, считает независимый военный аналитик Александр Гольц. По его словам, соглашения, достигнутые в Минске, способствуют сохранению на территории Украины самопровозглашенных республик, но не делают возможной федерализацию страны, на которой настаивает Россия. 6 апреля 2015 AFP

Французские журналисты признали Путина «главным действующим лицом» года Журналисты AFP опубликовали ежегодный рейтинг самых выдающихся или наиболее влиятельных людей, который в этом году возглавил Владимир Путин. По мнению французского агентства, украинский кризис и разлад между Россией и Западом стали важнейшими событиями в 2014 году. 13 декабря 2014 AFP

AFP: Славянск близок к гуманитарной катастрофе Из-за бомбардировок жители Славянска остались без воды, электричества, телефонной связи и даже домов, сообщает AFP. Жители не понимают, почему они вынуждены страдать из-за конфликта между киевскими властями и народными ополченцами, которых те именуют сепаратистами, и не знают, откуда ждать помощи. 17 июня 2014 AFP

AFP: Поток украинских беженцев в Россию не перестает расти Все больше и больше жителей востока Украины покидают свои дома и пересекают украинско-российскую границу, сообщает AFP. Как признаются журналистам агентства сами люди из очередей на КПП, они бегут от украинской армии, которая обстреливает и бомбит районы, где они жили. 8 июня 2014 AFP

AFP: Украина укрепляет границы и готовится к обороне Недалеко от границы с Россией Украина развернула новые бронетанковые части, усилила таможенные и пограничные наряды. Также ужесточили порядок досмотра транспортных средств, которые въезжают с российской территории. Несмотря на заверения Москвы, что она не собирается вторгаться на Украину, Киев принимает дополнительные оборонительные меры, сообщает AFP. 6 апреля 2014 AFP

Олимпиада сделает для Сочи из февраля июль Олимпийские игры превратят для города Сочи зиму в лето. Если обычно на зимние месяцы приходится меньше работы по сравнению с летними в 5-6 раз, то сейчас все будет по-другому. Руководитель сочинского аэропорта Леонид Сергеев признался, что в феврале ожидается 400 000 гостей. 14 января 2014 AFP