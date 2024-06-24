Швейцария пошла на поводу у Зеленского, когда не стала приглашать Россию на конференцию по Украине, считает обозревательница Le Temps Мари-Элен Миотон. Провальные итоги саммита подорвали репутацию нейтральной страны и ослабили её положение на мировой арене.
Большинство комментаторов предпочли не заострять внимание на провале мирной конференции в Швейцарии, называя её похвальной инициативой и первым шагом в нужном направлении, пишет обозревательница Le Temps Мари-Элен Миотон. По её мнению, принимающая сторона должна была навязать собственные правила, чтобы выступить в привычной для себя роли нейтрального посредника. Вместо этого она пошла на поводу украинской повестки и подчинилась запрету на приглашение России, «наивно вступив в проигрышную игру».
Несмотря на большое количество участников, некоторые мировые лидеры нанесли лишь короткий «визит вежливости», как Макрон или Камала Харрис, которая заменяла Байдена. В итоговом заявлении из 10 предложенных пунктов осталось лишь три, которыми уже занимаются соответствующие инстанции. При этом несостоятельную «совместную декларацию» отказался подписать ряд стран, включая Бразилию, Индию, Индонезию, Ирак, Таиланд, Мексику и Армению.
Таким образом, Швейцария позволила Зеленскому диктовать правила игры на саммите, в успех которого никто верил. В результате она подорвала свою репутацию нейтральной страны, способной искусно вести переговоры, и ослабила своё положение на мировой арене.
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