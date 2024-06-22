Киев отчаянно пытается пополнить потрёпанные конфликтом ряды ВСУ, проводя масштабную кампанию по мобилизации, сообщает The New York Times. При этом, как указывается в статье, многие украинцы начали прятаться, опасаясь, что для них отправка на фронт станет билетом в один конец.

В то время как российские войска наступают по всей линии фронта, украинские военные отчаянно пытаются пополнить свои потрёпанные конфликтом ряды, приступив к масштабной мобилизационной кампании, подкреплённой новыми законами, пишет The New York Times.



При этом часть украинцев пытается уклониться от военной службы. Ещё до начала последней мобилизации тысячи мужчин бежали из страны, чтобы избежать отправки в ряды ВСУ.



Некоторые из них для этого даже переплывали реку, отделяющую Украину от Румынии.



Теперь же, когда военные прочёсывают города, чтобы призвать подлежащих мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, многие украинцы начали прятаться, опасаясь, что отправка на фронт станет для них билетом в один конец.



Пока точно неясно, сколько мужчин скрывается, но в социальных сетях группы, предупреждающие участников о передвижениях военных патрулей в крупных городах, таких как Киев и Львов, насчитывают десятки тысяч человек.