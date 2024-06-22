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Times: Фарадж обвинил Запад в провоцировании украинского конфликта

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Конфликт на Украине был спровоцирован западными странами, — об этом, как сообщает The Times, заявил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. Он также добавил, что действия России стали следствие расширения ЕС и НАТО на восток.
Times: Фарадж обвинил Запад в провоцировании украинского конфликта
AP

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал Россию начать конфликт на Украине, пишет The Times.

«Мы спровоцировали эту войну», — заявил он в интервью BBC.

Фарадж при этом вновь озвучил свою позицию о том, что действия Москвы стали «следствием» расширения ЕС и НАТО на восток.

Как отмечает издание, высокопоставленные лица оборонного ведомства Британии осудили это заявление лидера Reform UK, обвинив его в том, что он «играет на руку Путину».

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источник
Times Великобритания Европа
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Великобритания Евросоюз Запад Найджел Фарадж НАТО спецоперация России на Украине Украина
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