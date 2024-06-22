Конфликт на Украине был спровоцирован западными странами, — об этом, как сообщает The Times, заявил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. Он также добавил, что действия России стали следствие расширения ЕС и НАТО на восток.

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал Россию начать конфликт на Украине, пишет The Times.



«Мы спровоцировали эту войну», — заявил он в интервью BBC.



Фарадж при этом вновь озвучил свою позицию о том, что действия Москвы стали «следствием» расширения ЕС и НАТО на восток.



Как отмечает издание, высокопоставленные лица оборонного ведомства Британии осудили это заявление лидера Reform UK, обвинив его в том, что он «играет на руку Путину».