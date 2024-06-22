Times: Фарадж обвинил Запад в провоцировании украинского конфликта

13:09
После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, из них два ребёнка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что после отражения ракетной атаки ранены 14 человек.
13:08
Тренер Волкова: Саша в бою с Павловичем от страха руки поднимал
Михаил Заяц, тренер российского бойца Александра Волкова, высказался о ходе поединка своего подопечного против соотечественника Сергея Павловича.
12:57
В «Алавесе» заявили, что Баринов не является приоритетом для усиления команды
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался об интересе клуба к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.
12:44
AS: в «Реале» не опасаются срыва сроков презентации Мбаппе из-за перелома носа
В «Реале» не переживают касательно возможного переноса срока презентации форварда Килиана Мбаппе.
12:42
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
12:37
«СТРАНА.ua»: на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло задымление
Кривой Рог затянуло дымом в результате аварии на коксохимическом заводе.
12:36
Минниханов объявил Игры БРИКС завершёнными
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о завершении Игр БРИКС.
12:30
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу.
12:26
Развожаев заявил, что в Севастополе работает система ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в регионе.
12:24
Нурмагомедов — Алискерову: твоё время ещё придёт
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку россиянину Икраму Алискерову после поражения от австралийца Роберта Уиттакера.
12:21
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
12:17
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.
12:16
ОКР призвал оказать повышенное внимание отстранённым от Олимпиады спортсменам
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о российских спортсменах, которых не допустили к Олимпиаде в Париже.
12:05
Волков является одним из претендентов на бой за титул чемпиона UFC
В команде российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Волкова сообщили, что спортсмен является одним из претендентов на бой за титул.
12:02
Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнёром
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника государственного секретаря Соединённых Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в ходе его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня.
11:53
Синоптик: в последнюю неделю месяца в Москве будет типичная июньская погода
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в последнюю неделю июня.
11:52
СЭ: «Краснодар» хочет приобрести защитника «Башакшехира» Дуарте
Защитник «Башакшехира» Лео Дуарте может продолжить карьеру в «Краснодаре».
11:46
Мужчина погиб, трое ранены при обстреле Грайворона Белгородской области
Мужчина погиб, ещё три человека получили ранения в результате обстрела ВС Украины Грайворона Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
11:42
Corriere dello Sport: игроком «Локомотива» Митаем интересуются клубы из Италии
Защитник «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай может сменить клуб в летнее трансферное окно.
11:28
Гладков: в Белгороде и Шебекине объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде, Белгородском районе, Шебекине и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.
11:25
Принц Уильям поддержал футболистов сборной Англии после матча Евро с Данией
Принц Уэльский Уильям оказал поддержку футболистам сборной Англии после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.
11:24
Министр обороны Израиля Галант вылетел в Вашингтон с официальным визитом
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон для обсуждения с высшими должностными лицами США дальнейших шагов в секторе Газа и на ливанском фронте.
11:14
«СТРАНА.ua»: в Одессе неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата
В Одессе неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата.
11:12
Алискеров: почему-то был уверен на 100%, что перееду Уиттакера
Российский боец UFC Икрам Алискеров прокомментировал поражение от австралийца Роберта Уиттакера.
11:02
Metaratings: «Спартаку» предложили кандидатуру Гарре, сам игрок склоняется к Европе
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в «Спартаке».
10:55
На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси, пострадавших нет
Пневматик стойки шасси лопнул у Ан-24 во время посадки в Камчатском крае, пострадавших нет.
10:52
В «Рубине» исключили возможный переход Помазуна
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов опроверг возможный интерес к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.
10:49
Пленный боец ВСУ рассказал о переброске мобилизованных на Авдеевское направление
Пленный боец 122-й бригады территориальной обороны ВС Украины Игорь Жуковский сообщил, что командиры украинской армии отправляют на фронт на Авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки.
10:47
Волков: если Павлович нападёт на меня в отеле, вызову полицию
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков сообщил, что вызовет сотрудников правоохранительных органов при возможном нападении Сергея Павловича.
10:42
В Нижнем Тагиле ищут женщину, пытавшуюся прикурить сигарету от Вечного огня
Местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области.
10:32
Уайт заявил, что россиянин Шара Буллет не сможет драться в США из-за проблем с глазом
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о россиянине Шарабутдине Магомедове, известном как Шара Буллет.
10:22
В китайской провинции Хунань из-за оползня восемь человек пропали без вести
Оползень сошёл в сельской местности провинции Хунань в центральной части КНР, восемь человек пропали без вести.
10:14
Шара Буллет: борьба сейчас для меня не проблема, я из Дагестана
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о возможном поединке с американцем Бо Никалом.
10:10
Из-за обстрела ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб человек
Человек погиб из-за обстрела ВСУ левого берега Днепра Херсонской области.
10:02
Смольников занял должность в спортивном департаменте «Урала»
Бывший защитник «Урала» Игорь Смольников продолжит работу в екатеринбургском клубе в спортивном департаменте.
09:58
Минобороны: бойцы ВДВ в полевых условиях делают комплектующие для боеприпасов
Десантники Новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск активно используют полевую мастерскую в зоне специальной военной операции для изготовления комплектующих для различных типов боеприпасов с помощью 3D-принтеров.
09:56
Azteca: «Спартак» хочет подписать нападающего «Фейеноорда» Хименеса
Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может перейти в «Спартак».
09:47
Уайт: Анкалаев будет биться за пояс
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что российский боец Магомед Анкалаев проведёт титульный поединок.
09:47
В Москве 23 июня ожидается облачная погода и до +23 °С
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до +23 °С ожидается в Москве 23 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
09:38
Сборная США привезёт кондиционеры для своих атлетов на Игры-2024 в Париже
Сборная США планирует привезти кондиционеры для своих спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
09:26
EMSC: у побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1
У побережья штата Сукре в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1.
09:22
Камоцци: Кварацхелия может играть намного лучше, чем сейчас на Евро
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы.
09:17
Песков: пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск
Пока неизвестно, будет ли у российского лидера Владимира Путина летний отпуск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
09:13
Шара Буллет: устал драться с бразильцами, хочу бой с американцем
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, сообщил, что хочет провести свой следующий поединок с американцем.
09:02
Махачев поддержал Алискерова после поражения от Уиттакера
Российский боец, чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказал слова поддержки соотечественнику Икраму Алискерову после поражения от австралийца Роберта Уиттакера.
08:58
Армия Израиля заявила о падении на севере страны летевшего из Ливана БПЛА
Израильская армия заявила о падении на севере страны БПЛА, летевшего со стороны Ливана.
08:57
Родриго — о Мбаппе: играть с одним из лучших в мире — это мечта
Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал переход форварда Килиана Мбаппе.
08:47
На Тайване заявили, что отследили 15 воздушных судов КНР вблизи острова
В Минобороны Тайваня сообщили, что ВС за сутки зафиксировали в районе острова 15 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
08:47
Волков: первый раз в жизни услышал, как Павлович ругается матом
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о поведении своего соотечественника Сергея Павловича.
08:39
Минобороны: средства ПВО сбили 33 беспилотника над территорией России
В течение ночи 23 июня была пресечена попытка Киева совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.