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AP: Киев давит на США, пытаясь добиться снятия ограничений на удары ракетами ATACMS вглубь России

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Киев настаивает на необходимости снять ограничения на использование американских ракет ATACMS для ударов вглубь России, сообщает Associated Press. Однако украинские официальные лица полагают, что лишь отчаянные условия на поле боя убедят США пойти на этот шаг.
AP: Киев давит на США, пытаясь добиться снятия ограничений на удары ракетами ATACMS вглубь России
AP
Украина настаивает на том, чтобы США сняли ограничения на использования американских ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, пишет Associated Press.

Украинские военные заявили информагентству, что без возможности использовать управляемые ракеты большой дальности «их руки связаны».

В Киеве надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей.

Однако украинские официальные лица заявили, что только отчаянные условия на поле боя, скорее всего, убедят американских чиновников отменить ограничение.
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Associated Press США Северная Америка
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