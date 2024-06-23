AP: Киев давит на США, пытаясь добиться снятия ограничений на удары ракетами ATACMS вглубь России

23:27 Болельщики разместили ролик по случаю 20-летия Трусовой на Times Square в Нью-Йорке Болельщики оригинально поздравили с днём рождения серебряную призёрку Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Трусову.

23:17 НАК: активная фаза КТО в Дербенте завершилась, ликвидированы двое боевиков Активная фаза контртеррористической операции в дагестанском Дербенте подошла к концу, в ходе её проведения были ликвидированы двое боевиков.

23:14 После перестрелки в Махачкале в больницы доставлены 16 человек После перестрелки в Махачкале госпитализированы 16 человек. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.

23:13 Малинин признался, что хотел бы посоревноваться с Усэйном Болтом Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, с кем из известных представителей летних видов спорта он хотел бы посоревноваться.

23:07 Сёмин: на этом Евро в футбол лучше всего играет сборная Испании Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команду, которая лучше всего играет на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

23:04 Власти Махачкалы окажут помощь семьям погибших в результате нападений Семьям погибших и пострадавших в результате боестолкновений в Махачкале будет оказана помощь. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов.

23:00 Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151 Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до 151.

22:52 Меры безопасности усилили в Ставропольском крае после нападений в Дагестане Дополнительные меры безопасности принимаются правоохранителями в Ставропольском крае после вооружённых нападений в Дагестане.

22:51 МВД: выезды из Махачкалы перекрыты Выезды из Махачкалы перекрыты, сообщает МВД по Республике Дагестан.

22:47 Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов Сборная Швейцарии обыгрывает команду Германии в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024.

22:46 Ловчев заявил о готовности расцеловать ноги Роналду Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказал своё мнение о нападающем Португалии Криштиану Роналду.

22:40 Более 1,3 тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии Свыше 1,3 тыс. паломников умерли в этом году во время хаджа в Саудовской Аравии.

22:36 В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней В Дербенте скончался начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, раненный ранее во время перестрелки с боевиками.

22:33 Швейцария открыла счёт в матче с Германией на Евро-2024 Сборная Швейцарии вышла вперёд в матче третьего тура с командой Германии на чемпионате Европы — 2024.

22:32 В Дагестане запустили горячую линию по оказанию помощи пострадавшим Горячую линию по оказанию помощи пострадавшим в результате боестолкновений, произошедших 23 июня, запустили в Дагестане.

22:22 VAR отменил гол Германии в матче со Швейцарией из-за фола Мусиалы VAR не засчитал гол сборной Германии в матче третьего тура с командой Швейцарии на чемпионате Европы — 2024.

22:21 Воздушную тревогу отменили в Севастополе спустя десять минут Режим предупреждения об угрозе с воздуха, объявленный в Севастополе в 22:03, отменили.

22:15 Перестрелка правоохранителей с боевиками в Дербенте продолжается В Дербенте продолжается вооружённое противостояние правоохранителей с боевиками.

22:09 Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после нападений в Дагестане В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности на фоне нападений в Дагестане, сообщил глава региона Казбек Коков.

22:09 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Севастополе.

22:04 Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на Евро среди вратарей Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер отметился новым достижением на домашнем чемпионате Европы — 2024.

22:02 МВД Дагестана: неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре Сергокалы Неизвестные обстреляли машину с сотрудниками полиции на площади в центре Сергокалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

21:57 В МВД Дагестана сообщили о ликвидации четырёх боевиков в Махачкале Четырёх боевиков ликвидировали в городе Махачкале после нападений на сотрудников правоохранительных органов.

21:55 Меры безопасности усилили в аэропорту Махачкалы из-за ситуации в Дагестане После нападений в Дагестане в аэропорту Махачкалы усилены меры безопасности.

21:50 Губерниев раскритиковал российских гимнастов и пловцов за отказ от ОИ-2024 Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских гимнастов и пловцов участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

21:49 Минэкономразвития: туроператорам следует аннулировать туры в Крым без штрафов Туроператорам в России рекомендовали аннулировать туры в Крым без штрафов в связи с ракетной атакой на Севастополь.

21:48 Круглосуточная горячая линия запущена в Севастополе после удара ВСУ В Севастополе после удара ВСУ запущена круглосуточная горячая линия.

21:42 Число погибших в результате стрельбы в Дагестане возросло до девяти Количество погибших в результате стрельбы в Дагестане возросло до девяти.

21:39 МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале В МВД Дагестана опровергли сообщения о том, что в церкви в Махачкале якобы находятся заложники.

21:37 Минеев — о Волкове и Павловиче: было неприятно, что два русских пацана что-то не поделили в Америке Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича после боя на турнире UFC в Саудовской Аравии.

21:30 В Севастополе люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших В Севастополе в Комсомольском парке им. Марии Байды появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки ВСУ.

21:27 Меняйло: теракт в Дагестане срежиссирован извне для раскачки Северного Кавказа Террористическая атака на Дагестан срежиссирована извне, её целью является раскачка Северного Кавказа изнутри. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

21:21 Охрану общественных мест усилят в Северной Осетии после нападений в Дагестане Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силовики переведены на усиленный режим несения службы после нападений в Дагестане.

21:21 Козловский заявил, что готов снять в своём фильме Захаряна в роли лирического героя Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский ответил на вопрос, каких российских футболистов он готов снять в своём фильме.

21:19 Минздрав: пострадавшие поступают в медучреждения Дагестана после нападений Пострадавшие в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте поступают в медицинские учреждения Дагестана. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

21:16 МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на КПП «Псоу» МВД Республики Абхазия ведёт розыск причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу».

21:09 Двое детей потерялись на пляже в Севастополе во время обстрела со стороны ВСУ Двое детей потерялись в Севастополе на пляже Учкуевка во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

21:08 Стали известны стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч Евро Объявлены стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

21:05 Швейцария и Германия назвали стартовые составы на матч Евро-2024 Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Германии.

21:00 В Дербенте и Махачкале возобновилась стрельба после нападений боевиков Выстрелы вновь прозвучали в дагестанских городах Дербент и Махачкала после вооружённых нападений, совершённых боевиками.

20:53 Мбаппе надел новую чёрную маску на тренировку сборной Франции Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на тренировку национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в новой чёрной маске.

20:48 Шестеро полицейских убиты, 12 ранены в результате нападений в Дагестане Шесть сотрудников полиции погибли и 12 получили ранения в результате вооружённых нападений в Дагестане.

20:40 НАК: в Дагестане введён режим КТО Режим контртеррористической операции (КТО) введён на всей территории Дагестана, принимаются меры к нейтрализации причастных к вооружённым нападениям боевиков.

20:38 Леклер раскритиковал Сайнса за нарушение командных инструкций во время гонки «Формулы-1» Пилот Ferrari Шарль Леклер остался недоволен действиями своего партнёра по команде Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Испании «Формулы-1».

20:34 Медведев: ответственные за удар по Севастополю «сгорят в аду» Лица из США и с Украины, ответственные за подлый и гнусный теракт против российского народа в Севастополе, будут гореть в аду.

20:28 Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024 Наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался об ошибках главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

20:16 Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 144 Количество пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины на Севастополь увеличилось до 144. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

20:14 Отец Даку: наказание могло бы быть условным, но мы уважаем решение УЕФА Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании и «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал решение УЕФА отстранить его сына на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.

20:08 Дело о теракте возбудили после вооружённых нападений в Махачкале и Дербенте Вооружённые нападения, совершённые неизвестными в дагестанских городах Махачкала и Дербент, стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о теракте.