CNN: Украине уже не избежать отключений электроэнергии этой зимой

Россия изменила тактику и теперь своими ударами оказывает беспрецедентное давление на украинскую энергосистему, сообщает CNN. На Украине уже признают, что этой зимой не удастся избежать отключений электроэнергии, отмечается в статье.

Россия оказывает беспрецедентное давление на и без того плохо функционирующую энергосистему Украины, пишет CNN. Как напоминает канал, украинские энергетическая инфраструктура попадала под прицел российских ракет с самого начала конфликта.



Однако в этом году Москва начала наносить удары именно по объектам энергетики, таким как теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, что стало заметным сдвигом в тактике по сравнению с предыдущей зимой, когда удары были менее точными, а повреждения было легче устранить.



Эксперты говорят, что теперь Россия применяет более совершенное оружие и использует преимущества слабой украинской противовоздушной обороны.



Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет способа избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто свести их к минимуму.