Fox Business: санкции не помогли — администрация Байдена потерпела провал в сдерживании России

Байден должен извиниться перед Зеленским за то, что не смог сдержать Путина, а также за энергетическую политику, которая привела к стремительному росту цен на нефть, отмечает Морган Отрагус в интервью Fox Business. По её мнению, это был провал администрации Байдена в плане сдерживания Москвы, а санкции Запада не оказали на Россию никакого воздействия.

ШОН ДАФФИ, ведущий Fox News: К нам присоединяется бывшая пресс-секретарь Госдепартамента и ведущая авторской передачи на радио Sirius XM Patriot Морган Ортагус. Морган, вернёмся к теме о том, что Джо Байден извинился перед Зеленским. Видя, как миллиарды из средств наших налогоплательщиков утекают на Украину, меня как американца беспокоит то, что тут не Зеленский на коленях благодарит Америку и наших налогоплательщиков за бесплатную помощь на миллиарды долларов, а Джо Байден приносит ему извинения. Меня как американца это возмущает.

МОРГАН ОРТАГУС, журналист: Ему (Байдену. — ИноТВ) действительно следует извиниться за то, что он не смог обеспечить сдерживание в отношении Путина и вообще допустил текущее вторжение. Кроме того, Байден должен извиниться за два года бездарного руководства в том, что касается этой войны. Вот факты: президент Трамп предоставил Украине летальную военную помощь, администрация Байдена её отменила со словами: «Мы так просто сделаем: если Путин вторгнется, мы вам тогда ещё помощь предоставим». В этом нет никакого смысла. Затем Байден затормозил поставки всего необходимого для Киева и, по сути, затянул эту войну. Не в такой ситуации мы должны были оказаться спустя два года. Но всё сейчас так, поскольку Байдену не удалось сдержать Путина, поскольку он медлил с оказанием помощи и затянул войну на два года. Как бы там ни было, бесчисленные... тысячи украинцев, погибших в этой войне... Не понимаю, что за победу он празднует. Такой провал в плане сдерживания привёл к войне на европейском континенте, хуже которой не было со времён Второй мировой. Действующей администрации нечем гордиться. Им следовало продолжать политику Трампа, которая заключалась в предоставлении Украине летальной военной помощи в целях сдерживания Путина.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox News: Байдену нужно извиниться перед Зеленским за проводимую им с начала президентства политику в сфере энергетики, которая привела к стремительному росту цен на нефть...

МОРГАН ОРТАГУС: Верно.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: ...позволила Владимиру Путину обогатиться, расширила его возможности и наполнила его бюджет достаточными для вторжения на Украину средствами. Иначе это вторжение никогда бы не произошло.

МОРГАН ОРТАГУС: Да.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: ...и, откровенно говоря, две тысячи западных санкций не оказали на нефтяной экспорт практически никакого влияния, ведь Россия продает её Китаю и Индии. А сжиженный природный газ, несмотря на разрешение... У нас выдачу разрешений [на заключение контрактов на экспорт американского СПГ приостановили, на счёт чего Байден солгал или же не разбирался, когда сказал спикеру палаты представителей: «Да вопрос просто изучается». Однако сжиженный природный газ свободно поставляется из России в Европу.

Дата выхода в эфир 08 июня 2024 года.