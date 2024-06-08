Саммит Швейцарии по Украине, который начнётся 15 июня, не принесёт серьёзных результатов. Поскольку ситуация на поле боя сместилась в пользу Москвы, требования Киева и сама встреча, которую он продвигает, «кажутся несколько нереалистичными», пишет репортёр The Responsible Statecraft Коннор Эколс.

За последние дни Владимир Зеленский успел побывать в Сингапуре, на Филиппинах, в Катаре и Франции. Его мировое турне преследует две основные цели: добиться более глубокого участия НАТО в украинском конфликте и увеличить число участников саммита в Швейцарии, пишет репортёр The Responsible Statecraft Коннор Эколс.

Но если по первому пункту Зеленский добился определённых успехов, то со второй возникли заметные трудности. После того, как ситуация на поле боя сместилась в пользу России, требования Украины и сам саммит «кажутся несколько нереалистичными», отмечает автор статьи.

Вероятно, самым значительным препятствием является отсутствие доверия к саммиту. Некогда нейтральный Берн не скрывает своего желания наказать Москву и поддерживает западные санкции. Эти решения вынуждают Кремль отвергнуть перспективу швейцарского посредничества, что подрывает шансы на достижение какого-либо значимого прогресса на предстоящем саммите, подчёркивает Эколс.

По его словам, другой серьёзной проблемой является тот факт, что Россия не получила приглашение на переговоры. Украина заявила, что представители Москвы могут в конечном итоге присоединиться к переговорам, но только на условиях Киева.

Отсутствие России является основной причиной, почему Китай пропустит швейцарский саммит. Пекин отправлял своих представителей на несколько из пяти предыдущих раундов переговоров по плану Зеленского, но теперь Поднебесная, похоже, разочаровалась в подходе Украины, рассуждает журналист.

По его мнению, все эти показатели «рисуют мрачную дипломатическую картину». Китай и Швейцария считаются «безнадёжно предвзятыми». Попытки других потенциальных посредников, в том числе Бразилии, Мексики, ЮАР и Ватикана, не сыскали особой популярности.

«Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьёзные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны», — подчёркивает Эколс.