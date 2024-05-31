Reuters: «не соответствует ожиданиям» — Китай пропустит конференцию по Украине в Швейцарии

Пекин отказался участвовать в июньском мирном саммите по Украине в Швейцарии. По словам МИД КНР, организация встречи, на которую не пригласили Москву, по-прежнему в значительной степени не соответствует запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества.

Китай не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце, потому что она не оправдывает его ожиданий. Об этом заявило министерство иностранных дел Китая, подтвердив эксклюзивную информацию, полученную Reuters.

Берн добивается широкой явки на июньский саммит, который, как надеются швейцарские власти, заложит основу для мирного процесса на Украине. Москва, которая не получила приглашения, считает переговоры без её участия бессмысленными, поясняет агентство.

«Организация встречи по-прежнему в значительной степени не соответствует запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что затрудняет участие Китая», — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай всегда настаивал на том, чтобы международная мирная конференция была одобрена как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон и чтобы все мирные предложения обсуждались на справедливой и равной основе. В противном случае ей будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира», — добавила чиновница.

Ранее четыре источника сообщили Reuters, что Пекин проинформировал некоторых дипломатов о том, что он отклонит приглашение, заявив, что его условия не были выполнены. В их число входило одновременное признание саммита Москвой и Киевом, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений.